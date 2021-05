Merits: maskikohustuse võiks kaotada, aga ühistranspordis erandina alles jätta

Valitsus on öelnud, et võtab maskikohustuse maha juuni keskel. Merits rääkis Vikerhommikus, et kui praegune viiruse leviku trend jätkub, oleks see mõistlik.

"Tegelikult arvas teadusnõukoda, et võiks juba 7. juunist maha võtta ning asendada soovitusega. Aga jätta mõni erand, näiteks ühistransport, kus inimesed rohkem omavahel kokku puutuvad."

Merits kommenteeris ka Indrek Sauli arvutusi, et jaanipäevaks võib Eestis senise vaktsineerimise jätkuga karjaimmuunsuse saavutada. Merits ütles, et Sauli arvutused on täpsed, kuid me ei tea täpselt, kui suur on viiruse leviku efektiivsus ning kas 70 protsenti on kriitiline piir.

"Või on see 75 või 80 protsenti? Ja me räägime praegu täiskasvanute vaktsineerimisest. Laste hulgas saab viirus levida takistamatult. Praegu on minu soovitus, et tuleb jätkata vaktsineerimisega kiires tempos ja jälgida kainet mõistust."

Merits ütles ka, praeguse info kohaselt on meil kasutatavad vaktsiinid tõhusad ka uute viirustüvede vastu.

"Kuigi olemasolev info on napp, siis India tüve kohta andmed näitavad, et meil kasutatavad vaktsiinid on märkimisväärselt tõhusad. Brasiilia tüve kohta on infot vähem. Aga kõikide märkide järgi allub see olemasolevatele vaktsiinidele, pean silmas Pfizerit ja Modernat, aga tõenäoliselt ka Janssenile."

Kommenteerides ettepanekut lasta AstraZeneca vaktsiin Eestis n-ö vabaks, ütles Merits, et laias laastus ei juhtuks sellest midagi halba, aga vastava otsuse peaks tegema immunoprofülaktika ekspertkomisjon.

"AstraZeneca vaktsiin on Euroopas levivate viirustüvede vastu väga efektiivne ja võibolla isegi parem kui Jansssen. Probleemid on neil aga tarnetega. Ja kasutada AstraZenecat järelsüstimiseks kolmanda-neljanda doosina on võimatu."

Merits peatus ka viimastel päevadel taas päevakorda tõusnud spekulatsioonidel, nagu oleks viirus välja pääsenud Hiina Wuhani laborist. Merits on ise Wuhanis käinud.

"Et see viirus on looduslikust allikast pärit, pole mingit kahtlust. Kas seal vahel on aga töö laboris, kus seda uuriti ja pääses sealt lahti? Ühtegi märki viroloogiliselt selle kohta pole. Ta näeb välja nagu viirus, mis on üle kandunud looduslikult objektilt. Aga me ei tea seda looduslikku objekti. Ja isegi, kui ta laborist välja pääses, siis pidi ta sinna mingilt bioloogiliselt objektilt sisse pääsema."