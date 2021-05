Saksa prokuratuur uurib pettustega seoses koroonatestimiskeskuseid

Saksamaa mitmes piirkonnas alustasid prokuratuurid uurimist seoses teadetega, et osa tasuta koroonateste pakkuvatest firmadest näitab tegelikkusest suuremat testide arvu valitsuselt suuremate summade saamiseks.

Ajalehe Süddeutsche Zeitung andmetel kontrollisid prokurörid reedel üht firmat Bochumis ning Lübeckis avati pettuse uurimine.

Kölnis tegid võimud ootamatu kontrollkäigu ühte testimiskeskusesse ning Münsteris tühistati litsents firmal, mis haldab umbes 50 testimiskeskust.

Koroonatestide ulatuslikumaks läbiviimiseks muutis Saksa valitsus mitu nädalat tagasi testide tegemise tasuta kättesaadavaks, makstes kompaniidele iga tehtud testi eest 18 eurot.

Mitme meediafirma ühine uurimus aga näitas, et testimiskeskused ei pea esitama valitsuselt raha saamiseks mingeid dokumente tõendamaks seda, kui palju inimesi nad on testinud. Mõned firmad on numbreid tegelikkusega võrreldes suuremana näidanud.

Näiteks üks keskus deklareeris 422 testi, kuigi testi tuli tegema umbes 100 inimest. Teine teatas, et ühe päevaga käis testimas 1743 inimest, kuigi seda tegi ainult 550 inimest.