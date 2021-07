Petturid püüavad vaktsineerimiskeskuses süsti vältides koroonatõendit saada

Koroonapassi saamiseks on Eestis väidetavalt kasutatud petuskeemi, kus inimene vaktsineerimiskeskuses küll registreerib oma tuleku, aga süsti saama ei lähe, vaid läheb kohe vaktsineeritute ootealale, et siis tähelepanu äratamata lahkuda. Selline skeem on võimalik kohtades, kus süsti tegija vaktsineerimise toimumist infosüsteemis ei vormista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme ka sellist informatsiooni kuulnud. Vaktsineerimiskeskused vaatavad seda töökorraldust üle ja püüavad neid võimalusi eos elimineerida. Väga kahetsusväärne, et sellised asjad juhtuvad," ütles Marek Seer.

Tema sõnul sellisel skeemitamisel mingit mõistlikku selgitust ei ole. Vaktsineerimisjuhi kinnitusel peaks vaktsineerimispunktide töökorraldus olema selline, et selliseid pettusi välistada.

"See liikumistee vaktsineerimiskeskusesse ja välja on üldjuhul/.../ niimoodi paika pandud, et välistada selliseid käitumisi. Üksikjuhtumi puhul muidugi võib keegi ikka läbi vingerdada," ütles Seer.

Eldredi tervishoiuteenuste juhi Veronika Žukova sõnul väiksemates kohtades selline pettus pole võimalik, sest kõigil tulijatel jõutakse silma peal hoida.

Nädalavahetusel Proto keskuses toimunud vaktsineerimisel oli üks juhus, kus end registreerinud inimene proovis minna ootealale istuma. Žukova sõnul märkas ta seda kohe ning suunas inimese vaktsineerija juurde.

"Kui inimene tuleb ja tahab petta ja tuleks läbi registratuurist, saab märke, et ta on meile saabunud, siis see ei ole piisav. Tal on vaja teist märget, et ta on ka vaktsineeritud," kommenteeris Medicumi õendusjuht Andra Õismaa.

Selle märke teeb õde vahetult pärast süstimist.

Medicum jälgib süsti ootajate nimekirja ja kui ooteaeg venib tavatult pikaks, siis selle inimese registreering tühistatakse.

"Kui mõni nimi jääb pikemalt rippuma või on näiteks päeva algusest peale seal ja tunni aja jooksul ei ole midagi juhtunud. Või siis, kui me korduvalt vaatame, siis ta jääb lihtsalt korduvalt silma, et hakkab tekkima küsimus, kas kuskil on viga ja siis me hakkame kontrollima," selgitas Õismaa.

Tondiraba vaktsineerimiskeskuses on sel nädalal olnud paar inimest, kelle registreerimine tuli tühistada, kuna nad ei läinud süsti saama.

"Olid juhuseid, kus püüti vaktsineerimisõdesid materiaalselt ära osta. Aga meie teeme ausalt tööd ja sellised pettusskeemid meil läbi ei lähe," ütles Medicumi perearstikeskuse õendusjuht Anna Tšižikova.