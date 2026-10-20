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Tallinn tühistas ministeeriumi hoiatuse järel olümpiaujula hanke

Eesti
Peeter Raudsepp
Peeter Raudsepp Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus otsustas tühistada suvel algatatud olümpianõuetele vastava ujula rajamise hanke, sest rahandusministeerium kaalus hanketingimuste tõttu järelevalvemenetluse algatamist. Nüüd alustab linn uut hanget, kuid ujula valmimine lükkub vähemalt aasta võrra edasi.

Tallinn on kavandanud Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale ujula rajamist alates 2019. aastast. Spordikeskusesse on plaanis teha spordisaalid ja spaa ning olümpiastandarditele vastav ujula.

Tänavu juulis kuulutas Tallinn välja rahvusvahelise riigihanke, leidmaks eraettevõtjat, kes niisuguse ujulaga spordikeskuse Lasnamäele rajaks.

Teisipäeval teatas aga linnapea Peeter Raudsepp linnavalitsuse pressikonverentsil, et hange on tühistatud.

"Paraku oleme sunnitud tühistama tänase ujula kontsessioonihanke, sest rahandusministeerium on hoiatanud linna, et kaalutakse hanke osas järelevalve alustamist," sõnas Raudsepp. "See asjaolu tähendaks lõputuid vaidlusi ja ka potentsiaalset hanke kehtetuks tunnistamist".

Rahandusministeerium kaalus linna teatel järelevalvemenetlust seetõttu, et hanketingimused ja konkurentsiolukord tekitasid küsimusi.

Raudsepp märkis, et ei ole sellise hinnanguga nõus, kuid linn ei saa võtta riske, mis võivad ohustada ujula rajamist. Seetõttu muudeti hankemudelit nii, et konkurentsi suurendada ja igal juhul riigiabikõlblikkus tagada ning alustati uue hanke ettevalmistamist.

Raudsepa sõnul on Tallinna eesmärk endiselt ehitada Eestis esimene rahvusvahelistele olümpianõuetele vastav ujumiskeskus nii tippsportlastele, harrastajatele kui ka lastele algõpetuse saamiseks.

"Soovime teha koostööd erasektoriga, sest see aitab pikaajaliselt vähendada hoone ülalpidamiskulusid ning on maksumaksja raha osas säästlikum otsus," ütles linnapea.

Uus hange peaks linnavõimude hinnangul andma arendajale laiema tegevusvabaduse. Uue hanke puhul jäävad endiseks ujula põhinõuded: kohustuslikud on kümne rajaga 50-meetrine võistlusbassein, 25-meetrine treeningbassein, õppebasseinid ning parkla. Kõik ülejäänud lahendused saavad tulevased pakkujad kujundada vastavalt oma äriplaanile.

"Praeguse hanke vastu on huvi tundnud mitu potentsiaalset arendajat, mis näitab, et turul on projekti vastu reaalne huvi. Samas ei saa linn võtta riski, et aastaid ette valmistatud ujula takerduks pikkadesse menetlustesse või kohtuvaidlustesse. Uue hankega saame vajalikud küsimused juba eos maandada ja keskenduda ujumiskeskus ehitusele," sõnas abilinnapea Tiit Terik.

Tallinn on jätkuvalt valmis projekti panema kuni 20 miljonit eurot, mis on linna kinnitusel väiksem summa kui kuluks täielikult munitsipaalse ujula rajamiseks.

Uue hanke korraldamine tähendab, et ujula valmimine lükkub edasi vähemalt aasta võrra. Arvestada tuleb ka sellega, et vahepeal muutunud nõuded avalikele hoonetele võivad projekti lisada uusi kohustusi, sealhulgas avaliku varjumiskoha rajamise.

Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid on varem ujula rajamise plaani investeerimistoetuse abil kritiseerinud, nähes sellises skeemis korruptsiooniohtu.

Toimetaja: Karin Koppel

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