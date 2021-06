Kohus tunnistas Krachti õiguste rikkumist kapo ja prokuratuuri poolt

Kohus rahuldas Krachti kaitsjate Oliver Nääsi ja Sander Potisepa kaebuse ning tühistas riigiprokuratuuri 10. märtsi ja 22. aprilli määrused ning kaitsepolitsei poolt Krachtile 18. veebruaril pandud elukohast lahkumise keelu.

Kohus tunnistas määruse resolutsioonis Kersti Krachti õiguste rikkumist seoses talle elukohast lahkumise keelu tõkendi kohaldamisega 18. veebruarist kuni 31. maini, mil see kohtu poolt tühistati.

Kohus leidis, et 18. veebruaril Krachtile kohaldatud elukohast lahkumise keeld polnud põhjendatud. "Mitte ühestki määrusest ei nähtu ühtegi asjaolu, mille pinnalt oleks alust arvata, et Kracht ei kavatseks end vähemasti kriminaalmenetluse ajal Eestiga siduda või hakkaks Eestis olles kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma," tõdes kohus.

Kohtu hinnangul ei põhjendanud kaitsepolitsei ega prokuratuur oma määrustes, kuidas võimaliku täitemenetluse tõttu senise elukoha kaotus ning tütre ja tema pere elamine välismaal muudaksid reaalseks ohu, et Kracht võiks kriminaalmenetlusest hakata kõrvale hoidma. "Kohtu hinnangul selliseid asjaolusid käesoleval hetkel ka ei esine," märkis kohus.

Kaitsepolitseiameti 18. veebruari määrusega kohaldati Kersti Krachti suhtes elukohast lahkumise keelu tõkendit tema elukohaga Harjumaal.

Määruses märgiti, et Krachti elukohaks olev kinnistu on koormatud hüpoteekidega, mille realiseerimine võib kaasa tuua elukoha vahetamise vajaduse ning samuti seda, et tal on olemas isiklikud sidemed välisriigis elavate isikutega.

"Seega ei saa välistada, et Kersti Kracht võib tõkendit kohaldamata Eestist lahkuda, asuda alaliselt elama välismaale ning sel viisil muuta keerukamaks kriminaalmenetluse lõpuleviimise. Tõkendit kohaldamata võib olla raskendatud menetlejal kahtlustatavaga kontakti saamine ning seetõttu ei ole võimalik efektiivselt läbi viia kriminaalmenetlust," leidis kaitsepolitsei.

Kaitsjad vaidlustasid kaitsepolitsei määruse riigiprokuratuuris, kuid seal jäeti kahel korral vaidlustus rahuldamata, mistõttu kaitsjad läksid sellega kohtusse.

Sel esmaspäeval tegi Harju maakohus lahendi Krachti kasuks ning seda kohtumäärust vaidlustada ei saa.

Skandaal puhkes 12. jaanuaril, kui kaitsepolitsei töötajad pidasid Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni ettevõtja Hillar Tederi ja rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Keskerakonna toonasele peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.