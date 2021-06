Parmas: on kohatu, et teatud poliitilised jõud püüavad mõjutada õigusemõistmist

Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles "Esimeses stuudios" endise IT-ministri Marti Kuusikuga seotud kohtuvaidlust kommenteerides, et juhtumi nimetamine vandenõuks on kohatu ning osad poliitilised jõud õõnestavad õigusemõistmist. Ta kinnitas, et prokuratuur ei kiusa ei EKRE-t ega ühtki teist erakonda.

Viru maakohus mõistis endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku perevägivalla süüasjas õigeks. Prokurör Sirje Merilo kaebab otsuse edasi. Parmas selgitas saates, et prokurör kaebab otsuse edasi, kuna ei nõustu kohtu hinnanguga tõenditele.

"Ma ütleks niiviisi, et maakohtu lahend ei ütle seda, et tegu ei ole aset leidnud. Maakohtu õigeksmõistev otsus on rajatud sellele, et asjas on kõrvaldamata kahtlused. Nii et see tegu ka maakohtu hinnangul võis aset leida ja võis mitte aset leida," rääkis Parmas.

Tema hinnangul püütakse meedias ja avalikkuses praegu luua muljet, et prokuratuur on lihtsalt heast peast süütu inimese kallale läinud. "Seda ei ole juhtunud," lisas ta.

Saatejuht küsis Parmaselt, mida ta ütleb selle kohta, et Marti Kuusiku toetajate hinnangul on kogu juhtum vandenõu ning tunnistused Kuusiku vastu kuulujutud.

"Minu arust on see äärmiselt kahetsusväärne, kui riigis teatud poliitilised jõud õõnestavad sihikindlalt enda riigi institutsioonide tööd ja püüavad mõjutada õigusemõistmise protsessi. See on täiesti kohatu," vastas peaprokurör.

"See on minu hinnangul poliitiline argumentatsioon."

Parmase sõnul soostus ta juhtunust saates rääkima selleks, et lähisuhtevägivallale tähelepanu pöörata ning vältida seda, et teemale poliitiline silt külge pannakse.

"Laiemad ühiskondlikud mõjud, mis puudutavad lähisuhtevägivalda üleüldse ja seda, kuidas püütakse poliitilist silti panna nendele asjadele külge, mõnes mõttes ka naeruvääristada kannatanut ja seeläbi üldse sellistes asjades kannatanud inimesi, vot see on see, mispärast on minu arvates väga oluline sellest kõva ja selge häälega rääkida," selgitas ta.

Esmaspäeval tühistas Harju maakohus rahandusministri eksnõunikule, korruptsioonikuritegudes kahtlustatavale Kersti Krachtile seatud elukohast lahkumise keelu ning tunnistas, et kaitsepolitsei ja prokuratuur rikkusid tema õigusi.

Saatejuht küsis seepeale Parmaselt, kas tegemist oli prokuratuuri praagiga või kiusab prokuratuur EKRE-t.

"Ma julgen kinnitada, et me ei kiusa mitte ühtegi poliitilist erakonda ja üldse mitte kedagi," vastas Parmas.

"Aga kas see on praak? Minu hinnangul ei ole, sest seades tõkendit Kersti Krachtile, olid menetlejal olemas põhistused, mis on ka tõkendimääruses välja toodud. Ja mõnevõrra on ka kummastav see, kuidas maakohus, tühistades selle tõkendi, leidis, et põhistusi ei ole olnud, aga ometi mitmel leheküljel kummutas argumente, mille alusel tõkend seatud oli," lisas ta.

"Minu meelest olulisem on välja tuua, et eile tegi eeluurimiskohtunik tegelikult kaks määrust ja teisega neist, mis on veel rohkem rõhutamist väärt, on see, et kaitsja püüdis kahtluse alla seda ja vaidlustada sideandmete päringuid, mis olid Kersti Krachti suhtes tehtud, ja kohus leidis, et need olid õigustatud," märkis Parmas.

Keskerakondlase Mailis Repsi kriminaalmenetlust Parmas kommenteerida ei saanud, kuid kinnitas, et sügiseks on selles kohtueelne menetlus lõpule viidud.