Põlvamaal tuuakse suvel publiku ette Eesti esimene lõõtsamuusikal

Tõsielul põhinevas lavastuses teeb kokku kaasa umbes 30 lõõtsamängijat, kes kõik esitavad neid samu lugusid, mida omal ajal mängis Karl Kikas, mees, kes rahvusliku lõõtsa raadios kuulsaks mängis.

"Kui ta pani oma pilli üürgama, siis läks südamesse ja tantsiti ööd läbi. Sel perioodil, kus tegevus toimub – kolhooside loomine ja lõpp on Balti ketti minek – selle ümber käib ka tegevus, aga kõige peamine on ikka lõõtsamäng;" lausus lavastaja Ivo Eensalu.

Lõõtspillikuningas Karl Kikas suri pea 30 aastat tagasi. Lavastuse muusikalise poole eest hoolitseb Heino Tartes, kes isegi Kikka käe all lõõtsamängu selgeks sai ja nüüd tema tööd jätkab.

"Ta oli väga mõnus mees. Selline sõbralik ja heatahtlik ja näitas oma mänguvõtteid. Tema oli ikkagi suur lõõtsakuningas, ega ei julgenud ka kõiki asju küsida. Ta oli niivõrd tuntud inimene, aga samas väga lihtne," ütles Tartes.

Lutsu teater rõõmustab publikut juba 8. hooaega. Teater on ka omamoodi külasüda, mis on kohaliku elu taas õitsele puhunud.

"Päris paljud on kaasatud. On lavastuses tegelased ja aitavad kõike seda korraldada, on nii klienditeenindajad, parkimiskorraldajad ja nii edasi," lausus Lutsu külavanem Janno Rüütle.

"Lõõtsajumal" jõuab esietenduseni 10. juunil.