Eakate huvide kaitseks loodav erakond Põlvkonnad loodab osaleda riigikogu valimistel

Laupäeval toimus uue eakate huvide eest seisva erakonna Põlvkonnad asutamiskoosolek. Ühendusel on koos 50 liiget, kuid erakonna registreerimiseks vajalikud 500 liiget loodetakse kokku saada novembri lõpuks ning eesmärk on osaleda eelseisvatel riigikogu valimistel.

Loodava erakonna Põlvkonnad üks juhtidest Ago Kokser rääkis, et uut parteid on vaja selleks, et eakate arvamust kuulataks. Erakond soovib kõnetada inimesi erinevatest vanusegruppidest.

Kokser rääkis, et erakonna loomise plaan sündis, sest Eesti pensionäride ühenduste liit pole riigilt tegevustoetust juba mõned aastad saanud ning aja jooksul on ka ühenduse ressursid kokku kuivanud. Laiali minemise asemel otsustati hoopis erakond luua.

Millal loodate vajaliku liikmete hulga kokku saada?

Loodame kuu lõpuks kokku saada. Pärast laupäeva õhtul toimunud koosolekut läks teade laiali ja meil on oma koduleht olemas. Seal saab liikmeks registreeruda ja pühapäeva seisuga on meil juba 50 liiget olemas.

Mis on erakonna maailmavaade? Olete konservatiivne või liberaalne, parempoolne või vasakpoolne?

Me ei ole seda määratlenud. Tahame, et kõigil oleks hea elada ja arvestataks kõigi elanikega – nii noorte kui ka vanadega. Ka sellega, et oleks toetatud unarusse jäänud suured pered, eakad, nende ühistegevused ja arutelud.

Kas erakond seisab üksnes eakate huvide eest? Mis peaks noort inimest kõnetama?

Meie erakonda on kutsutud kõik, sellepärast ongi nimetus Põlvkonnad. Tähelepanu all on lisaks eakatele ka noored pered: kuidas nad hakkama saavad, ellu sisenevad ja milline on haridustase koolides. Erakonnad lubavad praegu midagi ühel päeval ja järgmisel võtavad selle tagasi. Seisame selle eest, et sellist asja ei oleks, et meil oleks jätkusuutlik Eesti.

Kas teil on rahastajad olemas, kes erakonna kampaaniat toetavad?

Kui ausalt öelda, siis ei ole. Praegu tegutseme ainult heast tahtest ja vabast ajast. Raha, et panna suuri plakateid üles, meil pole. Suuri internetireklaame ka ei ole, aga sotsiaalmeedia ja oma tutvused on.

Kui 500 liiget kokku saate, siis mis eesmärk riigikogu valimistel on, mitu kohta loodate parlamendis saada?

Ei ennusta praegu. Esimesel korral minnes pole suuri lootusi, aga kui saaks juba riigikokku sisse, oleks see suur samm edasi.

Kes on tuntumad nimed, kes erakonnaga liitunud on?

Tulevad ka need nimed. Praegu on väiksem seltskond, ma ei hakka nimesid välja ütlema.