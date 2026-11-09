USA ekspert: sõja lõpp võib Putinile saatuslikuks saada

USA tuntud politoloog George Friedman leiab, et Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini jaoks on sõja lõpetamine keeruline, sest rahuleppe sõlmimine Ukrainalt olulisi järeleandmisi saamata võiks ohustada tema poliitilist positsiooni, vahendas Ukraina väljaanne Dialog.

"Putin ei saa tunnistada, et ta on Ukrainas ebaõnnestunud. Igasugused läbirääkimised peaksid talle isiklikult tooma Ukrainas mingi suure järeleandmise," märkis Friedman.

Friedmani sõnul ei saa Putin tunnistada, et Venemaa sõda Ukrainas ebaõnnestus. Mõistlik rahulepe tähendaks talle vajadust selgitada, miks sõjas kaotati nii palju inimelusid ja kulutati suuri ressursse. Seetõttu esitab Putin nõudmisi, millega Ukraina ei ole valmis nõustuma, sealhulgas territoriaalseid nõudmisi.

Eksperdi hinnangul ei ole Ukraina kohustatud Putinile selliseid järeleandmisi tegema ning jätkab vastupanu. Kuigi sõja lõppemine võiks tuua Venemaale majanduslikku kasu, näiteks sanktsioonide leevendamise ja välisinvestorite naasmise, ei lahendaks see Putini peamist probleemi, võimalikku võimu kaotamist.

Friedman sidus täiemahulise kokkulepe väljavaated eelkõige Venemaa sisepoliitilise olukorraga. Venemaale võib olla kasulik nõustuda rahutingimustega, mida Putin isiklikult aktsepteerida ei soovi. Seetõttu on läbirääkimiste võtmeküsimus, kas Venemaa juhtkond suudab tunnistada, et neil ei õnnestunud Ukrainat alistada.

Friedman on USA-s elav geopoliitikaekspert, ta asutas 1996. aastal eraõigusliku luure- ja prognoosifirma Stratfor. 2015. aastal asutas ta geopoliitilisele analüüsile keskenduva ettevõtte Geopolitical Futures. Eesti keelde on tõlgitud mitu tema tuntud teost.