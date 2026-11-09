Politsei: Krakowi massitulistamise toimepanija suri haiglas

Riigis on väljakuulutatud kahepäevane lein.

Üldiselt väga turvalise Poola jaoks on tegemist harukordse kuriteoga.

Terroriteos hukkus kuus ja sai vigastada 16 inimest. Lisaks leiti tulistaja kodust mahalastuna tema vanemad ja õde.

Laupäevane rünnak oli Poolas enneolematu massitulistamine. Tulistaja viidi pärast rünnakut haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud päästa.

Poola politsei teatas esmaspäeva hommikul, et Krakowi kesklinnas möödunud laupäeval kuus inimest tapnud tulistaja suri haiglas.

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