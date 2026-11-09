Politsei: Krakowi massitulistamise toimepanija suri haiglas
Poola politsei teatas esmaspäeva hommikul, et Krakowi kesklinnas möödunud laupäeval kuus inimest tapnud tulistaja suri haiglas.
Laupäevane rünnak oli Poolas enneolematu massitulistamine. Tulistaja viidi pärast rünnakut haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud päästa.
Terroriteos hukkus kuus ja sai vigastada 16 inimest. Lisaks leiti tulistaja kodust mahalastuna tema vanemad ja õde.
Üldiselt väga turvalise Poola jaoks on tegemist harukordse kuriteoga.
Riigis on väljakuulutatud kahepäevane lein.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Reuters