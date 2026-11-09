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Nvidia uurib tegevjuhi salajase suhte taustal kerkinud julgeolekukahtlusi

Välismaa
Jensen Huang
Jensen Huang Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA kiibifirma Nvidia asus uurima väiteid, et ettevõtte tegevjuht Jensen Huang võis langeda välisriigi luuretegevuse sihtmärgiks. Uurimise ajendiks on Huangi abieluväline suhe Hiina päritolu ettevõtte tippjuhiga, viimast kahtlustatakse Hiina luure heaks töötamises.

Hiina kodanik Alice Huang on Hiina päritolu ettevõtte Megaspeed endine tippjuht. Ajalehe The Wall Street Journal teatel jõudsid USA võimud möödunud aastal järeldusele, et Alice Huang jagas teavet Hiina valitsusega. See toimus ajal, mil ta tegi Nvidiaga Aasias andmekeskuste rajamisel koostööd. Alice Huang ja Jensen Huang ei ole sugulased. 

Jensen Huang vabandas truudusetuse pärast, kuid Nvidia juhatus teatas, et seni pole põhjust arvata, et ettevõtte ärisaladused või USA riiklik julgeolek oleksid ohtu sattunud. 

"Võlgnen vabanduse oma perele ja teile kõigile. Minu teole ei ole mingit õigustust," teatas Huang Nvidia töötajatele saadetud kirjas. 

Nvidia juhatus kinnitas ka usaldust Huangi juhtimise vastu ning ta jätkab ettevõtte tegevjuhina. 

"Tänased uudised ei aeglusta Nvidia käekäiku. Jensen on pühendunud Nvidia juhtimisele tegevjuhina ka edaspidi, ilma igasuguste katkestusteta," teatas Nvidia esindaja. 

Nvidia sõltumatutest direktorites koosnev komitee hakkab nüüd väliste juristide abiga uurima kogu juhtumiga seotud teavet. Nvidia turuväärtus on ligi 4,5 triljonit dollarit ning Jensen Huang on üks USA mõjukamaid tehnoloogiajuhte. 

Kuna Huang on mõjuvõimas ärimees, on temaga seotud juhtum saanud ka poliitilise mõõtme. Temaga seotud uurimine toimub ajal, mil Huang teeb aktiivset lobitööd Nvidia kiipide ekspordi laiendamise nimel. 

Huang saab hästi läbi ka Trumpi administratsiooniga ning kiidab avalikult Valge Maja majandusstrateegiat. Donald Trump ise avaldas Huangile toetust ja leidis, et ta peaks Nvidia tegevjuhina jätkama. 

Kui ajakirjanikud pühapäeval Trumpilt küsisid, kas Huang peaks Nvidia tegevjuhina jätkama, vastas president: "Ma arvan küll. Oh jaa, muidugi. Ta on auväärne mees. Ta on meie riigi heaks hämmastavat tööd teinud."

Alice Huangiga seotud Megaspeed eraldati 2023. aastal ühest Hiina ettevõttest. Tegemist on Singapuris asuva firmaga, mis rajab andmekeskusi Kagu-Aasias. See on üks mitmest piirkonnas tegutsevast ettevõttest, mis on sõlminud Nvidiaga partnerluse, lubades kasutada ettevõtte kiipe oma andmekeskustes ning rentida klientidele arvutusvõimsust. USA võimud muretsevad, et Megaspeedi-laadsed firmad võivad suunata kiipe Hiinasse.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul uurivad USA kaubandusministeerium ja justiitsministeerium Megaspeedi ning selle võimalikke sidemeid Hiina valitsusega. Alice Huang viibis 2024. aasta lõpus mõnda aega Hiinas ning tema praegune asukoht ja roll Megaspeedis ei ole teada. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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