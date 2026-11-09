Politsei pidas kinni Ungari endise peaministri Orbáni venna

Euroopa Liidu meelne konservatiiv Magyar saavutas aprillis toimunud valimistel ülekaaluka võidu, lõpetades Orbáni 16 aastat kestnud valitsusaja ning lubades uurida väidetavat korruptsiooni ja ametiseisundi kuritarvitamist oma rivaali valitsemisajal.

"Pressiteadete kohaselt on Viktor Orbáni vend Aron Orbán inimkaubanduse kahtlustusega kinni peetud," kirjutas Magyar Facebookis.

Algne teade pärineb Magyari vennale kuuluvast uudisteportaalist Kontroll.

Politsei teatas, et seoses kahe poolelioleva kriminaalmenetlusega on operatsiooni käigus Budapestis ja kahes ümbritsevas Pesti maakonna linnas kinni peetud mitu inimest.

"Praegu toimuvad läbiotsimised uurimise all olevate isikute kodudes," seisis teates.

"Loodame täna pärastlõunal anda lisateavet süütegude üksikasjade ja täna läbi viidud uurimistoimingute kohta," lisati teates.