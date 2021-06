Valimiskampaania liigub ilmselt varasemast rohkem sotsiaalmeediasse

Varasematel valimistel on poliitikud otsinud nippe, kuidas vahetult enne valimisi eirata reklaamikeeldu. 2013. aastal peeti lauset "Tallinn aitab" varjatud poliitiliseks reklaamiks. Nüüd on säärased konfliktid ajalugu ja poliitilisele agitatsioonile vahetult valimiste eel antakse roheline tuli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks võetakse kasutusele elektroonilised nimekirjad, hääletada saab valimisringkonna erinevates jaoskondades, e-hääletuse aeg pikeneb kuuele päevale võimalusega valimispäeval jaoskonnas oma häält muuta.

"Nendel valimistel enam ei ole keelatud poliitiline välireklaam ja veel valimispäeval võib teha nii aktiivset kui ka passiivset agitatsiooni ja ainult hääletamisruumid on need kohad, kus endiselt kehtib valimisrahu, hääletamisrahu," selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Põhjus, miks selline piirang ära kaob, on eelkõige seotud ebaefektiivse järelevalvega. Nii Keskerakond kui ka Isamaa leiavad, et poliitilise agitatsiooni keeld ei olnud otstarbekas ja tekitas palju vaidlusi.

"Tegelikult seda valimisreklaami viimase päeva keelu mõtet enam sisuliselt ei olnud, väljaarvatud see, et politseil tuli jälgida rohkem, kas kuskil on jäänud mõni plakat üles või keegi ikka annab oma pastaka," rääkis Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Poliitilise välireklaami lubamine valimisnädalal tähendab, et reklaamplakatid ilmuvad meie tänavapilti varasemast hiljem.

"Välireklaamid on hilisemal ajal võrreldes varasemaga väljas, kuna nad jäävad välja ka valimispäeval. Kogu kampaania kontsentreerubki selle seitsme päeva ümber ja ennekõike tänavareklaam ja tänavakampaania," kommenteeris Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu.

Suurem avalik arutelu on käinud välireklaami ümber, aga erakondade ja ka reklaamiasjatundjate hinnangul tuleb praegusel ajal üha rohkem keskenduda hoopis sotsiaalmeediale.

"Selle aasta kampaaniad hakkavad erinema või juba erinevad. Üks pool on see, et ilmselt investeeringud saavad olema 25-35 protsenti väiksemad kui varem. /.../ Kindlasti nüüd nähakse välimeedia võimalust kui nii-öelda kullaauku, ma arvan, et see ei ole üldse sellise tohutu eristumise koht. /.../ Mis saab võtmekohaks tõenäoliselt olema, on sotsiaalmeedia kasutus," selgitas Initiative projektijuht/partner Indrek Soom.