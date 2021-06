Kohalikel valimistel võib nüüd ka valimispäeval agitatsiooni teha

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et kõige suurem muudatus on, et valimistel võetakse kasutusele elektroonilised valijate nimekirjad ja valija ei ole enam seotud oma elukohajärgse valimisjaoskonnaga.

"See tähendab seda, et valimisringkonna piires saab valija hääletada ükskõik millises hääletamisruumis," sõnas Koitmäe.

Sellest tulenevalt muutub ka hääletamise aeg. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

Paberhääletamine toimub esmaspäevast (11.10) pühapäevani (17.10) ja e-hääletamine esmaspäevast (11.10) laupäevani (16.10).

Valimispäeval, ehk 17. oktoobril saab pabersedeliga hääletades oma antud e-hääle tühistada. Varasemalt ei ole see võimalus kuigi populaarne olnud, Koitmäe sõnul kasutas seda võimalust eelmistel valimistel alla 100 inimese.

"Kuna e-häält saab kella 20-ni tühistada, siis me alustame elektrooniliste häälte lugemisega ka alles pärast kella 20. Kui seni hääletamise lõppedes kell 20 e-hääletamise tulemused avaldati, siis nüüd selguvad need hiljem, koos paberhääletamise tulemustega," selgitas Koitmäe.

Muudatused on toimunud ka valimisagitatsiooni piiranguga, nimelt tohib nüüd valimispäeval samuti agitatsiooni teha. Samuti ei ole enam poliitilise välireklaami keeldu. Hääletamisruumis jäävad aga endiselt agitatsioonivabaks.

Koitmäe rääkis, et politsei jaoks tähendab see muudatus vähem tööd. "Politsei jaoks on läinud selle piirangu jälgimine lihtsamaks. Nad ei pea enam tegelema keelatud poliitilise välireklaamiga ja eks ka selle poliitilise välireklaami piire katsuti igal aastal, et, milline reklaam on siis veel lubatud ja milline enam ei ole," rääkis Koitmäe.

Koitmäe sõnul teevad muudatused hääletamise valijate jaoks lihtsamaks. "Lisaks on terve nädal on aega, mille jooksul saab valida, mis päeval, millises jaoskonnas hääletada. Valijate jaoks on vabadust rohkem," lausus ta.