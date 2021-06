Emor: Eesti inimeste lemmikbrändid on YouTube, Google, Coop ja ERR

Edetabeli liidri YouTube'i positsioon on olnud viimased neli aastat väga stabiilne – viimased kaks aastat on olnud edetabeli esimene ja eelneval kahel aastal teisel kohal. YouTube'i eelistajate hulgas on rohkem nooremapoolseid ehk kuni 35-aastaseid mehi, kelle jaoks on see bränd selgelt esimene, ülejäänud järgnevad juba selge vahega.

Teisel kohal oleva Google'i positsioon viimase nelja aasta jooksul olnud ebastabiilsem, liikudes esimese kuni kuuenda koha vahel. Selle brändi fännid on pigem naised.

Kolmandal kohal on teist aastat järjest Coop, mis jõudis esmakordselt esikümnesse alles üle-eelmisel aastal. Coop on selgelt maapiirkondade elanike lemmik.

Viimased kolm aastat on edenenud ka ERR, sel aastal siis neljas. ERR on lemmikuks eelkõige kõrgema haridusega Eesti elanikele.

Varasemalt aastaid esikohta hoidnud Kalev on langenud viiendaks, olles oma populaarsust kaotanud just nooremate ehk alla 35-aastaste elanike hulgas tehnoloogibrändidele.

Esikümnesse mahuvad veel Swedbank, Selver, esmakordselt LHV, Telia ja Gmail.

Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks palus Kantar Emor vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 159 nimetuse ja logo seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringus osales 1099 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.