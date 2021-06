Kaitseliit müüb peastaabi maa ja maja, Vabamu peaks jääma paika

Kaitseliidul on plaanis müüa tänane peastaabi hoone koos selle aluse maaga, et rahastada uue hoone ehitamist, kinnitas ERR-ile major Arvo Jõesalu kaitseliidu peastaabist.

Jõesalu sõnul on aadressil Toompea 8 asuv hoone vananenud, ei vasta enam tänastele nõuetele ning selle ülalpidamiskulud on tunduvalt suuremad kui tänapäevase staabihoone omad.

"Plaanide kohaselt soovime uut peastaabi hoonet ehitada kaitseliidule kuuluvale maa-alale Nõmme linnaosas Plangu tänaval," ütles Jõesalu.

Müügiotsus ei puuduta vaid kaitseliitu. Peastaabi kõrval asub samal krundil okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, mille rahastajaga, Kistler-Ritso Eesti sihtasutusega, sõlmis kaitseliit 2002. aastal kasutusvalduse lepingu 50 aastaks.

Jõesalu sõnul saab Vabamu praeguses asukohas jätkata. "Kaitseliit on algatanud Vabamu aluse maa-ala lahtimõõtmise ülejäänud krundist. Ülejäänud krundiga tehtavad tehingud Vabamu staatust ei muuda. Oleme nendega kohtunud ja oma tulevikuplaane tutvustanud," lausus ta.

Maa ja maja müügi tähtaega pole veel paika pandud, Jõesalu sõnul on müük plaanis lähiaastatel.

Vabamu soovib lepingut muuta

Vabamu tegevdirektor Keiu Telve polnud krundi müügiotsusest veel teadlik, kuid temagi teadmise järgi saab Vabamu senises asukohas jätkata.

"Kui me räägime kruntide väljajoonistamisest, siis kaitseliidu esindajad on igal sammul kinnitanud, et muuseumi eksisteerimist see ohtu ei sea. Me saame jätkata samal kohal samadel tingimustel, mis toona (2002. aastal – toim.) kokku lepiti," lausus ta.

Telve sõnul pole teada, millal kaitseliit müügiplaani teoks teeb, uus omanik võiks tema sõnul aga olla kultuuri toetav ja Eesti ajaloo hoidmisesse uskuv organisatsioon, kellega õnnestuks koostööga jätkata.

Vabamu kaitseliidule maa eest kasutusrenti ei maksa. 2002. aasta kokkuleppe järgi investeeris Kistler-Ritso perekond muuseumi rajamisse ning Eesti riik andis kaitseliidu näol maa. Toona sõlmitud kasutusvalduse leping on aga tekitamas lisakulu ning Vabamu soovib sõlmida uut lepingut.

"Muuseum võttis laenu uue püsiekspositsiooni loomiseks ja intressimäärad sõltuvad lepingu liigist. Kuna meil on kasutusleping, mitte hoonestusõiguse leping, siis meie igakuised pangaintressid on suured. Me saaksime neid oluliselt väiksemaks, eriti praegusel keerulisel ajal oleks see muuseumile igakuine kokkuhoid," lausus Telve.

Läbirääkimised jätkuvad, Vabamu on pöördunud kultuuriministri ja kaitseministri poole, viimasega on 28. juunil kavas kohtumine. "Äkki nemad saavad meile näidata tuge ja jõuame kokkuleppele lepingu tüübi osas ja saame seeläbi kulusid vähendada," ütles Telve.

Peale jaanipäeva jõuavad Eestisse ka Kistler-Ritso perekonna esindajad ning Telve sõnul on seega soodne aeg lahenduste leidmiseks.

"Kuna nemad on Eestisse investeerinud üle nelja miljoni dollari ja sooviks Eesti loo ja vabaduse loo rääkimisse ja hoidmisesse jätkuvalt investeerida, siis nende jaoks on äärmiselt oluline, et oleks ka riigipoolne tugi. Me oleme kultuuriministeeriumi tuge tundnud," lausus Telve.

Kaitseliidu peastaabi hoone ehitati 1911. aastal. Kaitseliit omandas hoonetega krundi 1925. aastal.