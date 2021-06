Euroopa Liit ja USA panid punkti 17 aastat kestnud konkurentsivaidlusele

USA president Joe Biden lõpetas oma esimese Euroopa liitlaste külastuse. Peamiselt arutati Hiina üha kasvavat mõjujõudu ja suhteid Venemaaga. Teisipäeval Brüsselis toimunud tippkohtumisel lõpetasid Euroopa Liit ja USA 17 aastat kestnud konkurentsivaidluse lennukitootjate Airbus ja Boeing üle.

Biden tõestas teisipäevasel Euroopa Liidu ja USA tippkohtumisel igati, et näeb eurooplastes lähimaid liitlasi. Kuidas muud moodi tõlgendada otsust lõpetada 17 aastat kestnud konkurentsitüli, mis puudutas lennukitootjaid Airbus ja Boeing.

"Meie meeskonna töötasid ja pidasid väga pingsaid läbirääkimisi viimased nädalad ja tunnid, et muuta meie eesmärgid konkreetseteks ja töötavateks otsusteks," ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

"Tulemuseks on kaugele ulatuv ühine avaldus. Meil on hea meel anda teada suurepärastest uudistest kaubandusvaidlustes."

Kokkulepe kestab viis aastat ning selle jooksul ei seata enam uusi tollitariife ega subsideerita lennufirmasid üleliia. Selleks, et edaspidi sarnaseid tülisid vältida, loodi teisipäeval kahe poole vahele uus arutelu formaat.

"Otsustasime luua kaubandus- ja tehnoloogia nõukogu. Soovime suurendada USA-ga kaubavahetust ja investeeringuid, kuid soovime ka arutada, kuidas vältida uusi ebavajalikke tehnilisi piiranguid ja teha koostööd valdkondades, millel on mõlema majanduse jaoks kõrge potentsiaal. Eriti puudutab see digitaalseid tehnoloogiaid," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

See tähendab, et nii Brüsselis kui ka Washingtonis saadakse aru, et tehnoloogiahiidude nagu Google ja Facebook reguleerimise üle tuleb vaidlusi ka tulevikus. Kahepoolne nõukogu võimaldab liitlastel nüüd tülid suurema kärata omakeskis ära lahendada. Biden lahkus teisipäeva pärastlõunal Brüsselist Genfi, et kohtuda seal kolmapäeval Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Bideni Euroopa-visiiti kommenteerisid "Aktuaalses kaameras" ERR-i korrespondendid Joosep Värk ja Epp Ehand