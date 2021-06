Ööpäevaga lisandus 59 koroonapositiivset

Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 64,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,7 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kuus uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 59 patsienti. Ööpäev varem oli haiglaravil 60 patsienti.

Intensiivravil on kolm inimest, neist juhitaval hingamisel kaks.

Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1266 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 24 inimesel. Harjumaa haigusjuhtudest 17 olid Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 19, Pärnumaale viis, Läänemaale neli, Saaremaale kaks ning Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Tartu ja Lääne-Virumaale üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 10 588 vaktsiinidoosi, neist esmaseid kaitsesüste oli 3468.

Kokku on vaktsineerimisi tehtud 530 531 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 357 374 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 49 protsenti, üle 70-aastastel 67 protsenti.