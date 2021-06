Tallinna lastehaiglas kasvab tõukerattasõidust põhjustatud traumade arv

Tallinna Lastehaigla kommunikatsioonijuht Tiina Boroško ütles, et üle poole traumapunkti patsientidest on kooliealised lapsed ning sagedasemaks diagnoosiks käeluumurd või peapiirkonna vigastused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kiivri mittekandmine on tüüpiline, reguleerimata ristmikul lapsed ei tule teed ületades maha, ületavad kõnnitee piirdeid ja kuulavad muusikat, neil on klapid peas," loetles Boroško ohtlikke tegevusi.

Õnnetuse võib põhjustada nii liigne uljus või ka trikitamiseks sobimatu sõiduriist.

Elamusspordikeskuse Spot of Tallinn tegevjuht Tauri Tilk soovitab lapsele tõukeratast ostes jälgida paari lihtsat reeglit.

"Peab teadma, mida selle tõukerattaga teha. Kas laps hüppab või sõidab niisama. Enamus tõukerattaid, mis ei ole trikirattad, neil on väikselt karbi peal kirjas: ei ole mõeldud hüppamiseks," märkis Tilk.

Nii nagu tavalised rattad, on ka tõuksid erineva suurusega. "Laste puhul tasub jälgida, et lenks oleks kusagil puusani. Et tal oleks mugav sõita. Ja lenks võiks olla õlgade laiune," sõnas Tilk.

Nagu iga sõiduriist, vajab ka tõuks regulaarset hooldust. Kindlasti tuleb panustada turvavarustusse ning õppida kiivrit õigesti kandma. Tilk näitas, kuidas kiivrit pähe panna ja soovitab hambaklambreid.



Lapsevanem Heigo Koit ütles, et tuleks harjutada vaiksemates kohtades, mitte kohe suurema tee peal. "Seal need õnnetused tulevad. Ja kõige tähtsam on varustus. Sellest, et varustus kodus seisab, on vähe abi ohtlikes olukordades. Last tuleb õpetada," rääkis Koit.