Viljandi avas uuenenud Vabaduse platsi

Leping Viljandi Vabaduse platsi ümberehitamiseks allkirjastati möödunud aasta märtsis. Kuigi väljak on kasutajaile avatud juba mõnda aega, jõuti avapeoni alles teisipäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kogu töö maksis 4,7 miljonit eurot, kuid lisaks väljaku muutmisele autovabaks on suurim muutus vana parteimaja lammutamine.

"Tegelikult projekti järgi me võiksime autod siia peale lasta küll. Aga vaadake, ega mina küll ei kujuta ette, et siin autod peal oleks. Me millegi vastu ei eksiks, kui me autod siia laseksime, siin vanasti olid autod, aga ma arvan, et autosid siia ei tule, see on lihtsalt liiga ilus," rääkis linnapea Madis Timpson.

"Peamine idee oli pikendada lossimägesid siia väljakule ja tekitada Viljandile esindusväljak. Kuna varasemalt oli see parkla, siin oli hoone ja lossimäed ei olnud näha. Et kõik siduda ühtseks tervikuks, see oli peamine kontseptsioon," selgitas Vabaduse platsi projekteerinud arhitektide grupi liige Diana Taalfeld.

"Ei oska praegu midagi kommenteerida, ei ole nagu ühtset tervikut praegu sellel," arvas Kersti uue Vabaduse platsi kohta.

"Autod sõidavad risti läbi, see kuidagi ei lase seda tervikut tekkida," sõnas Aate-Heli.

"Mulle väga meeldib. On tore, kui midagi uut tehakse, on tore, kui saab siin üritustel käia, lapsega jalutada. Mulle väga meeldib," ütles Rosalie.

Üks oluline element sellelt väljakult on veel puudu. Viljandimaa vabadussõdalastele pühendatud ausammas taastatakse Amandus Adamsoni kavandite järgi. Selle töö võtab ette osaühing Kivikoda.

"Ja see maksab natuke üle 665 000 euro ja valmis ta peaks saama täna kahe aasta pärast," ütles Timpson.

Viljandi uus keskväljak on avatud erinevatele sündmustele. Linnavalitsus lasi sinna paigaldada traadita interneti, et väljakut saaks kasutada ka välikontorina.