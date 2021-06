Saksamaal Würzburgis hukkus pussitamises vähemalt kolm inimest

"Kolm inimest on surnud, viis on raskelt vigastatud ja teised vigastatud," ütles Baieri liidumaa siseminister Joachim Herrmann ja lisas: "Ei ole kindel, kas kõige raskemalt viga saanud ellu jäävad."

Herrmanni sõnul on ründaja 24-aastane somaallane, kes on elanud Würzburgis alates 2015. aastast.

Uurijad on leidnud dokumente, mis näitavad, et meest raviti psühhiaatriakliinikus, ütles minister ja lisas, et ta ei saa ravi pikkust avalikustada.

"Politsei uurimine otsustab, kas see oli islamistlik tegu või juhtus see psühhiaatrilise seisundi tõttu," lausus Herrmann.

Somaallane ründas inimesi Würzburgi ajaloolises kesklinnas kella 17 paiku, tungides Barbarossa väljakul kõigepealt majapidamistarvete poodi ja seejärel pangakontorisse.

Politsei kasutas mehe kinnipidamisel tulirelva. Ründaja sai jalast haavata.