Iraanis kasvab mure interneti kasutamise võimaluste üle

Eelnõu kutsub üles "organiseerima sotsiaalmeediat" ja keelama virtuaalse privaatvõrgu tehnoloogia (VPN) kasutamise, mida iraanlased kasutavad laialdaselt selleks, et hiilida mööda internetipiirangutest ja mitmetele sotsiaalmeediaplatvormidele kehtestatud keeldudest, kirjutas ajaleht Etemad.

Viimasel paaril päeval on Iraani internetikasutajad väljendanud muret mõnede konservatiivsete seadusandjate esitatud eelnõu osas. Konservatiividel on alates 2020. aastast parlamendis enamus.

Eelnõu tekstis sisaldub ka 91 päeva kuni kuue kuu pikkused vanglakaristused reeglite rikkujaile, kui eelnõu seadusena välja kuulutatakse.

Korduvrikkujatele võidakse teha trahvi, või nad võivad saada kuni 30 piitsahoopi ja "jääda ilma oma kodanikuõigustest", kirjutas ajaleht.

Ajaleht süüdistas seaduseelnõu autoreid "kõigi kodanike põhiõiguste vastu" ning "väljendusvabaduse ning ajakirjandusvabaduse vastu" tegutsemises.

Etemadi teatel on eelnõu eesmärgiks välismaise sotsiaalmeedia kasutamine üldse ära keelata, mis tähendab, et iraanlased saaksid kasutada vaid kohapeal arendatud võrgustikke, mille sisu on võimudel lihtsam kontrollida.

Instagram ja WhatsApp on ainsad sotsiaalmeedia platvormid, millele iraanlastel ligipääs on. Facebook, Twitter ja Telegram on ametlikult keelatud.

Sellegipoolest kasutavad mitmed Iraani juhtfiguurid Twitterit ametlike sõnumite edastamiseks, sealhulgas ka riigi kõrgeim usujuht ajatolla Ali Khamenei.

Parlamendi uudisteagentuur ICANA tsiteeris pühapäeval kultuurikomisjoni liiget Ali Yazdikhahi, kes kinnitas internetikasutuse piiramise seaduseelnõu olemasolu.

Kuid ta ütles, et eelnõu on mõeldud VPN-i tehnoloogiat arendavatele ettevõtetele, "mitte kasutajaile" ning kurtis ka "kontrolli puudumise üle küberruumis".