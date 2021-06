Estonian Airi töötajad loobusid Nordica hagist ja saavad seni saamata tasu

Riigikohtu teisipäevase määruse kohaselt on kohtumenetlus Estonian Airi endiste töötajate ja Nordica vahel lõpetatud ning varasemad kohtuotsused tühistatud.

Endisi Estonian Airi töötajaid esindanud vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepperi sõnul kinnitas Riigikohus hagist loobumise avalduse, millega tõmmatakse pikale vaidlusele Estonian Airi õigusjärgsuse küsimuses joon alla.

Ringkonnakohus otsustas tänavu märtsis, et Nordica peab tasuma pankrotistunud Estonian Airi töötajate saamata jäänud tasud, kuna ettevõte on Estonian Airi õigusjärglane. Õigusjärgluse tunnistamine oleks aga tähendanud, et riigil tekiks kohustus küsida Nordicalt tagasi omal ajal Estonian Airile antud ebaseaduslik riigiabi.

Endiste töötajatega kokkuleppele jõudes õigusjärgluse küsimust lahendama ei pea.

"Lennunduspersonali turg on Eestis väga piiratud ning mistahes pikaajalised pinged tööandjate ja töövõtjate vahel kahjustavad kõiki osapooli. Seega otsustasime lõpetada kohtuvaidluse, et oleks võimalik sõlmida lepe Nordic Crew Managementiga," rääkis Sepper.

Sepperi sõnul on advokaadibüroo Sirel & Partnerid hagejate esindajana kohtuvälise lahenduse võimalusi korduvalt otsinud ning lõpuks õnnestus jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.

NCM tegeleb lennupersonali ja lennukite meeskondade komplekteerimisega ja vastava personaliteenuse osutamisega. Nordica tütarettevõte Xfly (Regional Jet) on NCM-i teenuseid kasutanud alates tegevuse alustamisest 2016. aastal.

Leppe kohaselt maksab NCM lennunduspersonalile kokkuleppe raames tasu, tagades edasise töörahu ja võimaldades NCM-il pakkuda Eesti lennundusettevõtetele kvalifitseeritud eestikeelset tööjõudu.

"Lähemal ajal tuleb taastada otseühendused Tallinnast Eesti reisijate jaoks võtmetähtsusega punktidesse. Kuna lennuettevõtted, sealhulgas Nordica tütarettevõte Xfly ehk Regional Jet vajab selleks suures mahus lennupersonali, tuleb vanad vaenukirved maha matta," rääkis Nordic Crew Managementi juht Tõnis Lepp.

"Ilma selleta ei ole meil lihtsalt võimalik koostööd teha. Sellepärast on NCMi jaoks kriitilise tähtsusega, et normaalne lennunduspersonali koostöösuhe oleks taastatud," rääkis Lepp.

Lepa sõnul ei saa ettevõte detailseid rahalisi küsimusi konkurentsi tõttu avaldada. "Ega see väike summa ei olnud, aga kokkuleppe detailid, sealhulgas summad on konfidentsiaalsed," ütles ta.

Töötajatele maksutud hüvitist aitas rahastada Regional Jet. "Kuna Regional Jet on huvitatud oma tegevuse taaskäivitamisest ja soovib endale vajaliku tööjõu tagada, siis sõlmisime temaga vastava lepingu. Etteruttavalt pean nentima, et ka selle lepingu detailid on konfidentsiaalsed, aga seda võin kinnitada, et NCM ja Regional Jeti vahel sõlmitud lepinguta oleks NCM-il olnud seda kokkulepet väga raske saavutada - sellisel juhul oleksime pidanud otsima teisi lahendusi," sõnas Lepp.