Perearstide põud üha süveneb

Terviseamet on välja kuulutanud konkursid viie perearsti leidmiseks, kuid nimistuid, kuhu pole perearsti leitud, on aasta-aastalt üha enam. Pooled perearstidest on üle 60-aastased, nii tuleb igal aastal korraldada mõni konkurss ka surnud perearstile järeltulija leidmiseks.

Terviseamet otsib praegu perearsti Tallinna, Keilasse, Elvasse. Valka on vaja lausa kaht perearsti. Kokku on viie perearsti nimistu peale arstita jäämas või jäänud ligi 8700 inimest.

Keila perearst oli pensioniealine ja suri, tema nimistu vajab asendust esimesel võimalusel. Elva perearst suundub pensionile. Ka Tallinnas nimistust loobuv perearst pole enam esimeses nooruses.

"Uute väljakuulutatud konkurssidega otsitakse nimistutele uut perearsti, kes nimistu üle võtaks. Kui aga juhtub, et perearstikonkurss läbi kukub, leitakse sinna ajutine asendaja ning nimistu patsientidele on üldarstiabi tagatud. Terviseamet tegutseb selle nimel, et nimistutel oleks oma perearst," kommenteeris terviseameti meedianõunik Merilin Vernik kirjalikult.

Arstid lahkuvad jala pealt

Need viis konkurssi ei peegelda aga Eesti perearstide tegelikku põuda.

Valga olukord on ilmselt kõige trööstitum. Kokku on Valgas kuus perearstinimistut. Kõik perearstid on pensioniealised. Neist kaks on nüüd otsustanud pensionile minna. Seega üht nimistut oleks vaja kohe uue perearstiga katta, teine nimistu jääb arstita uuest aastast.

"Valga on ju pommiauk, kõik on küpses eas doktorid hiidnimistutega. Et seal varem või hiljem avaldused lauale tulevad, doktorid loobuvad nimistutest, on olnud ainult aja küsimus," iseloomustab perearstide seltsi juht Le Vallikivi peremeditsiooni olukorda piirilinnas.

Nagu kogu Eesti elanikkond, vananevad ka perearstid. Sisuliselt pooled 735 perearstist - 48 protsenti - on üle 60-aastased ehk kas pensionieelikud või juba pensioniealised. Sealjuures 11 protsenti perearstidest on üle 70-aastased.

See tähendab, et paljud perearstid töötavad sõna otseses mõttes surmani. Igal aastal tuleb korraldada mõni konkurss surnud perearstile järeltulija leidmiseks.

Puudus süveneb iga aastaga

Perearstipõud on aasta-aastalt üha süvenenud. Eestis on 785 perearstinimistut, millest 50 teenindab asendusarst. Seega perearste on meil vaid 735.

Veel kaks aastat tagasi oli asendajaid vaja 41 nimistule. Nagu nimigi ütleb, on tegemist asendaja ehk ajutise lahendusega. Samas aga on asendajate osakaal aasta-aastalt kasvanud. Mõnele nimistule on tehtud korduvaid konkursse, ent ikka tulemusteta.

Mitu konkurssi tänavu luhtunud on, terviseamet ei ütle. Üksnes, et kümme konkurssi on olnud edukad, mille käigus on leitud perearst Tallinna, Haapsallu, Ida-Virumaale ja Põlvamaale.

"Kõik nimistud on kaetud arstidega, kuid enim ajutisi asendajaid on Lääne-Virumaal," kommenteeris terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna peaspetsialist Grete Must oma kirjalikus vastuses.

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi ütleb, et luhtunud konkursside hulk perearstide põuda hästi ei peegelda, sest piirkondadesse, kuhu pole lootustki arsti nimistule leida, ei kuulutata alati ka konkursse välja.

Vallikivi tõdeb, et veel vähemalt järgmised kümme aastat saab igal suvel kirjutada artikleid sellest, kuidas olukord läheb järjest hullemaks.

"Loobumisi on rohkem kui ülikoolist peale tuleb. Kui aastas tahab loobuda 30-35 perearsti, aga residentuuri lõpetab ca 20-25, siis neid ei jagu," ütleb Vallikivi. "Peremeditsiini residentuur on kõige suurem, aga ei kata ära kogu Eesti vajadust."

Näiteks tänavu lõpetab peremeditsiini residentuuri 21 värsket doktorit.

Vallikivi ütleb, et residentuuri lõpetav perearst julgeb oma karjääri alustada toimivas perearstikeskuses, kus on tagatud tegusate kolleegide abi oma nimistu ja meeskonna ülesehitamisel või ülevõtmisel. Kui aga keskust pole, on vaid üksik nimistu, mida on viimased viis aastat vedanud üksnes pensionipõlve igatsev arst, pole noorel inimesel soovi ega võimalust seda üle võtta.

Sellisel juhul võib nimistu olla hooletusse jäetud, ent oluline on ka tööst kõrvale jääv - noor perearst tahab vahepeal käia puhkusel, saada lapsi, vahepeal peab ehk ka haige olema. See kõik on keeruline, kui toimiv perearstikeskus puudub, on vaid üksik vananev nimistu, teab Vallikivi.

"Kui praegu üks avaldus kohale tuleb, on juba hästi. Olukord, kui tuli kaks-kolm avaldust kohale, oli viimati nullindatel," tõdeb Vallikivi.