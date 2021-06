Pärnu sadam parandab jää tõttu kannatada saanud muuli

Muulikive hakkab oma kohale nihutama Pärnu sadama veeekskavaator. Puksiir võttiski masina sadamakai äärest sleppi ja asus teele muuli otsa, kus töödega algust tehakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi tavaliselt räägitakse lihtsalt muulist, siis tegelikult on muule kaks ja Pärnu sadamasse või sealt merele viiv laevasõidutee kulgeb muulide vahelt.

Muulid on üle 150 aasta vanad ja need rajati, et takistada liiva kuhjumist jõe suudmealasse.

Seda, et jää on mitmes paigas muulikive paigast nihutanud, näeb juba eemalt.

"See on muulide korrastamine. Talvel jääga on kivid ära nihkunud ja nüüd sadamatehnikaga tõstetakse need tagasi. /.../ Muulide ehitus algas 1863 ja valmisid muulid 1869, kuue aastaga objekt valmis. Nurgakivipanekul oli ju Liivi- ja Eestimaa kindralkuberner isiklikult. See näitab, kui tähtis see objekt ikkagi oli," kirjeldas Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann.

"Tänu sellele elavnes ka Pärnu kaubavahetus ja meretransport üldse, merekaubandus. Muulid kuuluvad Pärnu linnale ja abilinnapea Mart Järvik on see, kes seda tööd korraldab ja nõuga meile abiks on," lisas ta.

Muulist rääkides muutus sadamajuht emotsionaalseks.

"Aga me ju viibime ühe Pärnu sümboli juures. Pärnu kivimuul on Pärnu sümbol. Nii emotsionaalne kui ka praktiline väärtus on sellel. Legend ju räägib, et armunud, kes jalutavad käsikäes muuli lõppu ja suudlevad, nende armastus kestab igavesti," selgitas Einmann.

Nii jääb rääkimata ka jutt, kui palju muulide remont maksma läheb. "Mis me nüüd rahast räägime, kui emotsioonid on mängus," sõnas Einmann.

Tööd kestavad juuli lõpuni ning muulil jalutajatel palutakse töötsoonis mitte liikuda.