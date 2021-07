Haiti pealinnas hukkus vägivallalaines vähemalt 15 inimest

Haiti sotsiaalmeedias levisid fotod surnult maas lebavast ajakirjanikust Diego Charlesist ja tema autos tapetud poliitaktivistist Antoinette Duclairist.

"Mõrvatud ametiühingutegelase Guerby Geffrardi liitlased korraldasid ilmselt kättemaksuks rea vägivallarünnakuid, milles sai surma 15 inimest," ütles politseiülem Leon Charles pressikonverentsil.

"Alustatud on uurimisi kõigi tapmiste toimepanijate ja nende kaasosaliste tabamiseks," kinnitas Charles.

Juuni alguses teatasid võimuesindajad, et Port-au-Prince on mitmel pool muutunud rivaalitsevate kuritegelike jõukude omavahelise arveteõiendamise sõjatandriks, mille tõttu on kodudest põgenema pidanud sadu inimesi. Paljud pered on varju otsinud kirikutes ja valitsushoonetes.