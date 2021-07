Lutsar ei soovita veel koroona vastu topeltvaktsineerida

Eestis võib koroonavastast kaitsepookimist teha vaid nelja tootja vaktsiiniga. Eestis aktsepteeritakse aga kõiki koroonavaktsiine, mis on Eestisse üle piiri tulnud inimestesse süstitud nende lähtekohariikides. Siis muutuvad Eestile sobivaks ka need koroonavaktsiinid, mis Euroopa Ravimiameti jaoks on seni veel parketikõlbmatud.

Erinevalt Eestist ei aktsepteeri mitmed Euroopa riigid erinevatel põhjustel, sealhulgas võltsimiskahtluste tõttu n-ö kolmandate riikide vaktsineerimistõendeid. Inimesed, kes on saanud vaktsiini, millel pole Euroopa Liidus kasutusluba, on pöördunud tervishoiuasutuste poole sooviga läbida veel üks koroonavaktsiini kuur.

Narva haigla ülemõe Natalja Metelitsa sõnul on topeltvaktsineerida soovijate arv tõusnud viimasel kahel nädalal. "Pöördutakse meie vaktsineerimiskeskusesse ja küsitakse, kas saab Pfizeri või Jansseni vaktsiini, kuigi meil on juba Sputniku vaktsiin tehtud. Ja muidugi me vastame, et ei saa."

Ülemõe sõnul põhjendatakse lisavaktsineerimist sooviga avardada liikumisvõimalusi, seda näiteks seoses tööga mujal riikides.

Koroonaviiruse teadusnõukoja juht viroloog Irja Lutsar soovitab inimestel võimalike terviseriskide maandamiseks koroonavastase topeltvaktsineerimisega oodata. "Meil ei ole andmeid, kuidas immuunsus vastu peab, kui erinevaid koroonavaktsiine üksteise otsa kuhjata. Inglased teevad praegu tõhustusdooside uuringut ja on lubatud, et me saame andmeid juba septembrikuus. Nii et ma ootaks praegu septembrikuuni ära. Kui need kolmandad doosid on ühe vaktsiiniga talutavad, siis on nad ka ilmselt teise vaktsiiniga talutavad, aga praegu on meil küll väga vähe andmeid."

Viroloogi sõnul sõltub ka pärast teadlaste uuringuid sel teemal väga palju poliitilistest otsustest. "Võimalik, et selle Sputnik V peale peaks tegema siis ühe vaktsiinidoosi, aga seda ei pruugi aktsepteerida need, kes ei aktsepteeri ka Sputniku vaktsiini. Ehk sellisele ametkondlikule küsimusele ei saa teaduslike vastustega vastata."

Probleemi lahendaks see, kui Euroopa Ravimiamet laiendaks lubatud vaktsiinide nimekirja ja kannaks sinna ka näiteks Sputnik V, mis olemasolevate andmete põhjal ei tundu kehv olevat.

"Selles lähevad teaduslikud andmed ja riikide poliitilised otsused vastuollu. Sputnik V pole tõesti Euroopa Liidus heaks kiidetud, kuigi ravim on antud Euroopa Ravimiametile, aga andmete läbivaatamine veel käib. Samas on Sputnik V kohta publikatsioonid olemas, mis lubavad oletada, et tegemist ei ole halva vaktsiiniga," ütles Lutsar.