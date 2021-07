USA-s arutatakse Jansseni vaktsiini ohutuse ja kolmanda doosi üle

USA Toidu- ja Ravimiamet võib peagi saata hoiatuse Johnson & Johnsoni koroonavaktsiini kasutamise kohta, sest vähesel hulgal inimestel on kaitsesüsti järel tekkinud närvikahjustus. Samal ajal on kasvanud arutelu lisavaktsiinidoosi vajalikkuse üle, ehkki terviseametnike hinnangul on selleks veel liiga vara.

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskusele on laekunud sada avaldust, mille järgi võib Johnson & Johnsoni (Jansseni) koroonavaktsiin tekitada haruldast Guillain-Barré sündroomi ehk ägedat närvikahjustust. Juhtumite järgi tekkisid peamiselt üle 50 aastastel meestel haiguse sümptomid kaks nädalat pärast vaktsineerimist. Rahvaterviseametnikud jälgivad olukorda, kuid rõhutavad, et kõrvaltoime risk tundub olevat äärmiselt madal, sest Johnson & Johnsoni vaktsiini on saanud pea 13 miljonit inimest.

"Me peame meeles pidama, et Johnson & Johnsoni vaktsiin on äärmiselt tõhus ja seda on selgelt soovitatud," ütles Valge Maja meditsiininõunik Anthony Fauci.

Teemaks on tõusmas kolmanda doosi vajadus

Samal ajal saatis samuti koroonavaktsiini valmistav ravimifirma Pfizer USA terviseametnikele analüüsi, mille järgi võivad täielikult vaktsineeritud ameeriklased peagi vajada lisadoosi.

"Me kasutame nende andmeid otsust tehes hea meelega, aga Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskus ning Toidu- ja Ravimiamet annavad soovitusi nende enda analüüsi põhjal," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Uute nakatunute arv on USA-s viimase nädala jooksul uuesti kasvama hakanud. Neist rohkem kui pooled on tingitud viiruse Delta-tüvest.

"Me oleme mures nende piirkondade, osariikide ja linnade pärast, kus vaktsineeritute arv on äärmiselt madal, umbes 30 protsendi ümber," tunnistas Fauci.

Teadusajakirjas Nature hiljuti avaldatud uuringus rõhutatakse, et üks vaktsiinidoos ei ole Delta-tüve vastu piisav. USA-s on vaktsineerimata veel 140 miljonit inimest. Ainult ühe kaitsesüsti on saanud 25 miljoni ameeriklast.