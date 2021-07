Wise'i väärtuseks kujunes Londoni börsidebüüdil 9,6 miljardit eurot

Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse loodud finantsvahendusfirma tõi Londoni börsile ligi miljard Wise'i aktsiat. Aktsia hind jõudis kauplemisel 8,8 naela tasemele, mis oli prognoositu ülemises otsas. Londonis asuva peakontoriga ettevõtte väärtus tõusis varem hinnatud viielt miljardilt 8,2 miljardile naelale ehk 9,6 miljardi euro peale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuleb nii välja, et sellega olid müüjad olemas ja ostjad olemas, et selline hind siis kokku lepiti nende osakute jaoks, mida täna kaubeldi. /.../ Kui meil täna hommikul oli veel umbes 6000 aktsionäri ehk umbes 4000 töötajat, kes on aktsionärid, ja umbes 2000 kasutajat, kes olid meil ka aktsionärid täna hommikul, ja siis mõned finantsinvestorid, siis kindlasti praeguseks on meil oluliselt rohkem investoreid," rääkis Käärmann.

Aktsiate otsenoteerimine, millega uusi aktsiaid ei väljastata ja kaubeldakse vaid olemasolevatega, äratas suurt huvi ka Eestis.

"Meil on siin paari tunniga juba üle 1000 tehingu tehtud. Otsenoteerimne on olnud väga edukas, hind on siin ka üsna stabiilselt kaheksa naela juures kaubelnud. /.../ See näitab, et on saavutatud selline üsna õiglane hinnatase ja eks nüüd järgmised kauplemispäevad näitavad, kas suudetakse seda ka hoida ja kuhu poole see nõudlus siis läheb, kas müügi või ostu poole," selgitas LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Wise'i turuväärtuse tõusuga sai Eesti esimesed ametlikud miljardärid. Taavet Hindrikuse aktsiapakk oleks väärt üle 1,1 miljardi euro, Kristo Käärmanni oma veelgi suurem.

"Palju õnne! Ja tema osaluse väärtus hetkel on umbes 1,5 miljardit eurot naela," ütles Pikkel.

"Seda ma nüüd täpselt ei oska kuidagi kommenteerida" sõnas Käärmann.

Wise'i edu näitab, et Eesti iduettevõtlus on tõsiseltvõetav majandusharu.

"Väga paljudes riikides tehakse investeeringuid, väikesed iduettevõtted hakkavad kasvama, aga sellises mahus ettevõtte müüke nagu Eestis on toimunud nii väikese elanikkonna kohta, see on haruldane. Väga tihti on poliitikutel teemaks, et peakontorid iduettevõtetel oleks Eestis. Ma ütleks, et väga palju suurem väärtus on, et just nimelt tehnoloogiaarendus on Eestis, sest tehnoloogiaarendus on põhikompetents, millest tekib uusi iduettevõtteid, uusi ideid," rääkis Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juht Margus Uudam.

"Meie palka maksavad meie kasutajad, kes maksavad meie teenuse eest, mida me ehitame ja loome siin samas Veerenni tänaval tegelikult. Ja tegelikult nad maksavad meie palga ja jääb natuke ülegi," ütles Käärmann.

Wise'i aktsiatega kauplemine algas kaheksanaelase hinnaga ning toimus otsenoteerimise alusel, mis tähendab, et uusi aktsiaid ei väljastatud ja kauplemine toimub juba olemasolevate aktsiatega. Taoline noteerimine on ettevõtte teatel odavam ja läbipaistvam kui uute aktsiate väljastamine.

"Wise'i noteerimine on Londonile kui finantskeskusele oluline ajal, mil linn ei suuda Brexiti tõttu enam nii hästi meelitada kiiresti kasvavaid ettevõtteid," märkis Hargreaves Lansdowni analüütik Susannah Streeter.

2011. aastal TransferWise nime all asutatud ettevõtte väärtuseks on varem hinnatud viis miljardit naela ehk 5,85 miljardit eurot.

Wise'il on maailmas üle kuue miljoni kliendi ning ligikaudu 2400 töötajat.

Erinevalt paljudest teistest finantstehnoloogiaettevõtetest, kellel on probleeme kasumi tekitamisega, on Wise kasumis püsinud juba 2017. aastast saadik.

Pandeemia ja liikumispiirangud on ettevõttele pigem hästi mõjunud, sest paljud inimesed on otsinud koduseinte vahelt paremaid viise raha liigutamiseks.