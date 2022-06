Briti finantsamet alustas Käärmanni suhtes uurimist

"Wise teatas, et finantskäitumise amet (FCA) alustas uurimist ettevõtte tegevjuhi Kristo Käärmanni suhtes pärast seda, kui Briti maksuamet (HMRC) trahvis teda ligi aasta tagasi tahtlike rikkumiste eest maksude tasumisel," vahendas majandusväljaanne Bloomberg.

Ühendkuningriigi finantsettevõtete tegevust kontrolliv FCA uurib ettevõtte esmaspäeval avaldatud pressiteate kohaselt "regulatiivseuid kohustusi ja standardeid, mille subjekt Käärmann on". Wise'i teate kohaselt kavatseb ettevõtte juht teha FCA-ga igakülgset koostööd.

Kuna Käärmann kuulub oma ametikoha tõttu isikute loendisse, kelle tegevusele peab FCA loa andma, siis võib teda ähvardada rikkumise eest trahv või isegi keeld töötada finantssektoris, kui FCA leiab, et ta pole sobilik sellise töö tegemiseks. Wise'i teatel jääb Käärmann siiski nii kauaks oma kohale, kuni uurimine lõppeb ja FCA oma otsuse teatab, kirjutas väljaanne The Times teisipäeval.

Eelmise aasta septembris sai avalikuks, et Briti maksu- ja tolliamet (HMRC) määras Käärmannile 365 651 naelsterlingi (428 063 euro) suuruse trahvi maksurikkumise eest.

Trahvi määramine tähendab, et ameti hinnangul esitas Käärmann HMRC-le tahtlikult ebakorrektsed dokumendid, ei täitnud sihilikult maksuameti informeerimise kohustust või eksis kas käibemaksu või aktsiiside tasumisel, edastas Briti ajaleht The Telegraph. Karistus puudutab Käärmanni 2017-2018. maksuaasta 720 495-naelast deklaratsiooni.

Käärmann juhtis Wise'i (varasema nimega Transferwise) aktsiate emiteerimist Londoni börsil 2021. aastal, mis oli aasta suurim tehnoloogiafirma turuletulek Londonis. Ettevõtte väärtuseks hinnati septembris 11,3 miljardit naela (13,2 miljardit eurot), tänavu juuliks on see langenud 5,4 miljardi naelani (6,26 miljardi euroni).

The Timesi teatel tuli FCA otsus vahetult enne Wise'i majandustulemuste teatamist. Märtsis lõppenud majandusaasta maksude-eelseks kasumiks hinnatakse 61 miljonit naela (70,8 miljonit eurot), ettevõtte aktsiad on laiemalt fintech-ettevõtteid puudutava languse tuules sel aastal kukkunud 50 protsenti.

Briti meedia kirjutas juba mullu septembris, et õigusekspertide hinnangul võib Käärmannile määratud karistus tähendada seda, et ta on läinud vastuollu börsireeglitega, mille kohaselt ei tohi ettevõtte juhil olla konflikte võimude, ettevõtte omanike või teiste isikutega.

Käärmann võib ka sattuda küsimuste alla, kas ta on sobiv isik finantsettevõtte tippjuhi kohale, märkis siis väljaanne The Telegraph. Kui ilmnevad tõendid, et ettevõtte tegevjuht ei ole käitunud vastavalt aususe ja avatuse standarditele, võib Briti finantsamet (FCA) võtta isikult ära loa sel kohal töötada. FCA on kinnitanud, et kasutab maksuameti andmeid sihilike rikkujate kohta finantsettevõtete tegevuse kontrollimisel.

Firma pressiesindaja ütles septembris hilines Käärmann oma isikliku maksudeklaratsiooni esitamisega aastate 2017.-2018. eest hoolimata maksuameti meeldetuletustest. Käärmann olevat nüüdseks oma maksud tasunud ning maksnud ka trahvi hilinemise eest. "Sestsaadik on ta pühendanud rohkem aega oma asjade korrashoiuks," lisas pressiesindaja.

Käärmann asutas koos Taavet Hinrikusega 2011. aasta jaanuaris Transferwise'i ning on pärast ettevõtte aktsiate noteerimist Eesti rikkaim inimene, kirjutas The Telegraph. Enne oma firma asutamist töötas Käärmann ärinõustamisettevõtetes Deloitte ja PwC ning konsulteeris ka mitmeid Euroopa pankasid ja kindlustusettevõtteid nende juhtimissüsteemide moderniseerimise teemal.

The Timesi teatel olid nii Käärmann ja Hinrikus tänavu juunis 250 kõige rikkama Ühendkuningriigis elava inimese hulgas – vastavalt 198. ja 247. kohal.

Käärmannile kuulub 18,2 protsenti ettevõte aktsiatest, mille hetkeväärtuseks on 824,5 miljonit naelsterlingit (956,5 miljonit eurot).