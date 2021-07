Lauri paneks Tallinna saabuva Krasnojarski ooperiteatri karantiini

"Täna me arutame seda valitsuses, aga minu seisukoht on see, et meil on nüüd olemas väga selged reeglid - testid tuleb teha kõigepealt Venemaal ja näidata, et nad on puhtad, et nad ei ole haiged. Ja kui nad tulevad Eestisse, siis on ka isolatsiooni nõuded, mida on võimalik natuke lühendada," rääkis Lauri neljapäeval "Vikerhommikus".

Õhtuleht kirjutas neljapäeval, et augusti keskel peaks Birgitta festivali raames esinema Pirita kloostri varametes Krasnojarski ooperi- ja balletiteater ning valitsus arutab neljapäeval, kas loobuda nende suhtes kümnepäevasest karantiininõudest.

Lauri nõustus, et see tähendaks teatritrupile varasemat Eestisse tuleku vajadust. "Aga see on koht, kus tuleb mõista, et on olemas riskid ja need riskid on minu hinnangul suuremad kui see olukord, kus need väga toredad esinejad, keda väga paljud tahavad kuulda ja näha, et nad ei tekitaks Eestile suuremaid probleeme," rääkis minister.

"Siin tuleb asja kaaluda, aga lahendus on olemas ja lahendus ongi see, et tuleb testida, olla isolatsioonis, uuesti testida ja siis saab ka esineda. Reeglid peavad kehtima kõigile," rõhutas Lauri.

Minister rääkis ka sellest, et valitsus on teatud olukordades, näiteks spordivõistluste puhul, isolatsioonireegleid muutnud, aga need tehtud väga selgete põhjendustega, kusjuures sinna juurde on alati käinud täiendavad tingimused - näiteks pole spordivõistluse lubatud publikut või on tehtud hästi palju teste või on olnud eelnevad isolatsiooninõuded.

"Selliseid võimalusi on kasutatud ja ma ei näe praeguses olukorras, kus idapiiri taga on liikumas palju agressiivsem viirusetüvi, et neid [võimalusi], mis meil on olemas, mitte rakendada," leidis Lauri.