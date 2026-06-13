Opositsiooni sõnul jäävad võimuliidul mitmed olulised lubadused täitmata

Riigikogu läheb peatselt suvepuhkusele ja kui see sügisel taas koguneb, on tõhus seadusloometöö valmiste läheduse tõttu juba küsitav.

Opositsiooni kuuluva erakonna Isamaa juht Urmas Reinsalu ütles, et valitsuskoalitsioon on lükanud mitmete endale oluliste teemade elluviimise aega, kus nad tõenäoliselt enam võimul ei ole.

"Kõigepealt riigirahandus. Valitsus on lubanud koalitsioonilepingus ka korras riigirahandust, aga näeme, et tegelikkuses väljavaated on muutunud katastroofiliseks ja mingit sellist plaani ei ole. Riigirahanduse korrastamise ülesanne on 2027. aasta järgsel valitsusel," rääkis Reinsalu.

"Teiseks lubati perepoliitikas tegevuskava, valitsus on aastas ligi 200 miljoni euro jagu lastega perede toimetulekutoetusi vähendanud, nüüd see uus dokument sisaldab ülesandeid jällegi valimiste järgsesse aega," märkis ta.

Reinsalu mainis täitmata punktidena veel energeetika varustuskindlust ja investeeringute tuge, kestlikkusaruannete vabatahtlikuks muutmist ja kütuste ETS-süsteemi kaudu maksustamise tagasitõrjumist.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles aga, et koalitsioon on oma eesmärkide saavutamisel palju ära teinud.

"Me oleme perepoliitikas hoidnud toetuste määra päris kõrge, aga nagu näeme, siis need kõrged toetused ei mõju täna sündimusele kuidagi. Madala sündimuse põhjused on mujal kui selles, et peretoetused on madalad, Eesti on üks kõrgemate peretoetustega riike," sõnas Kallas.

"Meretuuleparkide arendused käivad, detailplaneeringuid kehtestatakse, uued pargid tulevad järgmisel aastal," lisas ta.

Reformierakonna aseesimees Maris Lauri nõustus, et sügisest muutub seadusloome keerukamaks.

"Üldjuhul on olnud tavapärane, et mida lähemal valimistele, seda raskem on vastu võtta erinevaid eelnõusid ja otsuseid langetada. Need eeldavad suuremat konsensust või nad peavad olema väga olulised nende erakondade jaoks, kes seda eelnõu toetavad," rääkis Lauri.

"Üks asi, miks sügisesse palju eelnõusid ei taheta jätta ja kevadel palju tehakse, on see et sügisel tehakse riigieelarve ja see enne valimisi hästi keeruline, vaidlusi on rohkelt ja emotsioone on ka palju," märkis ta.