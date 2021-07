Eesti on EL-is majahindade ja üüri tõusu tipus

Neljapäeval avaldatud Eurostati raporti järgi on kümne aastaga Euroopa Liidus majad ja korterite üürimine kallinenud enim just Eestis.

Raport võrdles 2010. aastat ning selle aasta esimest kvartalit.

Majahinnad on Euroopa Liidus selle ajaga tõusnud 23 liikmesriigis ning langenud neljas. Eestis on hinnad tõusnud 126,8 protsendi võrra. Teise suurima tõusu on teinud hinnad Luksemburgis 108,2 protsendiga.

Hinnad on langenud Kreekas, Itaalias, Küprosel ja Hispaanias.

Üürihinnad on 2010. aastast tõusnud 25 Euroopa Liidu liikmesriigis ja langenud kahes.

Ka üüride tõusus on Eesti esimene 140,4-protsendilise tõusuga. Teise koha sai Leedu 108,6 protsendiga ning kolmanda Iirimaa 63,3 protsendilise tõusuga.

Üürihinnad on langenud Kreekas ja Küprosel.

Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et tegelikult on nii suur hindade tõus loogiline, sest 2008. aasta majanduskriisiga langesid kinnisvarahinnad Eestis olenevalt piirkonnast vähemalt 40 protsent. Tema sõnul oli maailmas ja Euroopas vähe riike, kus hinnad tegid läbi nii suure languse nagu Eestis.

"Meie põhi oli sügavam kui teistel," selgitas Sooman.