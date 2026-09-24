MUBA palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks

Tallinna muusika- ja balletikool (MUBA) taotleb haridus- ja teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarvepuudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata.

Kooli direktori Piret Rips esitas ministeeriumile taotluse, kus kirjeldas, et alarahastuse peamiseks põhjuseks välja kuulutatud ligikaudu 11-protsendiline eelarvekärbe, mida kool peab ebaproportsionaalselt suureks.

Lisaks tõi eelmise aasta lõpus toimunud õpetajate miinimumpalga tõus koolile kaasa lisakohustused, mida tuli katta majanduskulude arvelt, kuna ministeeriumilt selleks täiendavat raha ei eraldatud.

"Tõusnud palgakohustus tuli katta täpselt sama, kooli tegelikust vajadusest juba väiksema eelarvemahu arvelt. Praktikas toimus see koolile eraldatud majanduskulude arvelt, mis seega on teist aastat järjest üha enam alarahastatud," lausus Rips.

Eelarvepuudujääki süvendavad Ripsi sõnul ka sügisel lisandunud 16 õpilast (täiendav kulu 34 661 eurot), õppetöö läbiviimiseks vältimatud käsunduslepingud ja lisatasud (58 500 eurot) ning aastate jooksul tegemata jäänud investeeringud.

Kool vajab viivitamatult vahendeid töötervishoiu nõuete täitmiseks (75 000 eurot), IT- ning majandustaristu säilitamiseks (kokku 185 200 eurot) ja pillipargi uuendamiseks (57 000 eurot), et tagada õpilastele tasuta õppevahendid.

"Kärped on takistanud ka koolile kuuluvate instrumentide hooldust ja uute instrumentide hankeid. Ministeerium on kooli tähelepanu juhtinud asjaolule, et õppekavas ettenähtud tegevuste jaoks vajalikud vahendid ja seadmed (MUBA puhul seega ka instrumendid) peavad olema õpilastele tasuta tagatud, kuid vahendeid selle kohustuse täitmiseks koolile eraldatud ei ole," kirjeldas Rips olukorda.

Õpilaskodu muudeti tasuliseks, et raha kokku hoida

Rips kirjeldas, et MUBA on kevadest alates uue juhtkonna käe all rakendanud mitmeid säästumeetmeid, mis annavad tänavu kokkuhoidu ja lisatulu umbes 162 333 eurot ning järgmisel aastal ligi 387 620 eurot.

Muu hulgas on koondatud kaheksa administratiivtöötajat, tõstetud pilliõpetajate normkoormust, loobutud osast valikainetest ning muudetud õpilaskodu tasuliseks. Õpilaskodu tasuliseksmuutmite toob sel aastal koolile 42 240 eurot, järgmisel täisaastal 95 040 eurot.

Administratsiooni palgakulu osakaal õpetava personali palgafondist on koondamiste tulemusel langenud 28 protsendilt 23 protsendile.

"Praeguseks on ammendatud kõik võimalused käesoleva õppeaasta jooksul kulusid kärpida, ilma et see kahjustaks kehtivaid õppekavu või õppetöö kvaliteeti," sõnas Rips.

Suuremad struktuursed muudatused, näiteks rühmatundide osakaalu suurendamine ja individuaalõppe mahu vähendamine madalamate tulemustega õppuritel, saavad jõustuda alles alates järgmisest õppeaastast ning nõuavad osaliselt ka ministeeriumi heakskiitu.

Rips märkis ka, et haridusministeerium on varem väljendanud valmisolekut eraldada koolile aasta nõuetekohaseks lõpetamiseks lisavahendeid, mille alusel MUBA täpse arvutuse ja taotluse esitas.