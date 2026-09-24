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Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku

Välismaa
Xi Jinping ja Donald Trump
Xi Jinping ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema.

Läbirääkimiste alguses peetud kõnes ütles Xi, et Ühendriigid ja Hiina peavad tagama, et tehisintellekti arendamine jääks inimeste kontrolli alla.

Trump on varem teatanud, et Ühendriigid peavad tehisintellekti võidujooksu võitma.

Xi ütles, et USA ja Hiina koostöö ei pruugi lahendada kõiki probleeme, kuid on siiski vajalik.  Xi rõhutas, et mõlemad riigid võidavad koostööst ja kaotavad liigse vastasseisu tõttu. Samuti avaldas ta lootust, et Hiina ettevõtteid koheldakse USA-s õiglaselt, vahendas CBS News. 

Trump kiitis neljapäeval oma "suurt sõprust"Xi-ga, kui korraldas Hiina liidrile Valges Majas ajaloolise riigivisiidi puhul suursuguse vastuvõtu.

USA rahandusminister Scott Bessent teatas veel, et Ühendriigid ja Hiina on kokku leppinud kaubandusvaherahu pikendamises vähemalt järgmise aasta jaanuarini.

Ajaleht The Times hindab, et kohtumiselt suuri läbimurdeid siiski oodata ei ole. Lahendamata on endiselt mitmed olulised erimeelsused, sealhulgas Taiwan, kõrgtehnoloogia ja tehisintellekt, haruldased muldmetallid, Hiina kaubandusülejääk ning Hiina suhted Iraaniga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, CBS News

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