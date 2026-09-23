Presidendi välisnõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Liis Lipre-Järma

"Eesti peab praeguses maailmas kaaluma rohkem ja presidendi ülesanne on siin olla väsimatu uste avaja. Liis Lipre-Järma pikaajaline ja kaalukas välisteenistuse kogemus ning rahvusvaheliselt tunnustatud panus on parim võimalik ettevalmistus välisnõuniku ametiks. Liisi kogemus saab olema hindamatu väärtusega välissuhtluses õigete uste leidmisel, avamisel ja Eesti jaoks lahti hoidmisel," rääkis Madise.

Liis Lipre-Järma saab alustada presidendi välisnõunikuna tööd alates tuleva aasta juulist. Kuni tema ametisse asumiseni jätkab selles ametis president Alar Karise välisnõunik Margus Kolga.

"Margus Kolga on kandnud välisnõuniku vastutust suure pühendumuse ja professionaalsusega. Hindan kõrgelt tema kogemust ja panust presidendi välissuhtlusesse ning olen väga tänulik, et ta jätkab ametis ka üleminekuperioodil," sõnas Madise.

Lipre-Järma sõnul on tal väga hea meel toetada tulevast presidenti välissuhtluse kujundamisel ja Eesti huvide eest seismisel.

"Tänan Ülle Madiset ettepaneku ja usalduse eest. Oma teadmiste ja kogemustega kavatsen toetada teda Eesti huvide eest seismisel – et meie liitlassuhted püsiksid tugevad, et oleksime rahvusvahelistel aruteludel kohal ja meie hääl kajaks kaugele ning et meie ettevõtjatel läheks välisturgudel hästi. Hindan kõrgelt Ülle Madise järjekindlat seismist inimväärikuse, põhiõiguste ja vabaduste ning demokraatliku valitsemisviisi eest. Need väärtused on ka Eesti julgeoleku olulised alustalad," sõnas Lipre-Järma.

Liis Lipre-Järma on töötanud peaminister Kaja Kallase välispoliitika nõunikuna (2021–2024) ning aastatel 2014–2016 ka president Toomas Hendrik Ilvese välisnõunikuna. Lipre-Järma on olnud välisteenistuses alates 2007. aastast. Aastatel 2010–2013 töötas ta diplomaadina Eesti vabariigi alalises esinduses ÜRO juures New Yorgis. 2019–2021 oli ta välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktor. Samal ajal oli ta ka Eesti ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikmesuse Tallinna tiimi juht. Viimati oli ta välisministeeriumi NATO ja Atlandi-üleste suhete osakonna peadirektor.

2022. aastal pälvis Lipre-Järma president Alar Kariselt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2024. aastal autasustas Ukraina president Volodõmõr Zelenski teda Ukraina II järgu teenetemärgiga.