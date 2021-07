Haiti politsei hinnangul on riigipea mõrva segatud 17 endist Colombia sõdurit

Kaks meest, kes Haiti politsei kuuli läbi hukkusid, ning 15 ülejäänud kahtlusalust võisid kuuluda Colombia rahvusarmeesse, kust nad lahkusid ajavahemikus 2018-2020, lausus pressikonverentsil Jorge Luis Vargas.

Moise tapeti kolmapäeva varahommikul tema kodus, rünnakus sai haavata ka presidendi abikaasa.

Haiti võimude andmeil oli ründajaid 28, neist 26 colombialast ja kaks Haiti päritolu ameeriklast.

Colombia võimud ei täpsustanud meeste sõjaväekarjääri üksikasju ega seda, mis asjaoludel nad teenistusest lahkusid.

Colombia kaitseminister Diego Molano teatas varem, et vähemalt kuus Haiti presidendi tapmises osalenud meestest paistavad olevat endised sõjaväelased. "Esialgne teave näitab, et nad on Colombia kodanikud ja rahvusarmee veteranid," ütles Molano meedias levitatud videopöördumises.

Kaitseminister kinnitas, et andis Colombia armeele ja politseile käsu oma Haiti kolleege uurimises igati abistada.

Moise juhtimisel on valimisi riigis mitu korda edasi lükatud ning presidendi vastu on korduvalt aset leidnud rahvarohked meeleavaldused.

Lisaks poliitilisele kriisile on viimastel kuudel kasvanud inimröövid, mis peegeldavad relvastatud jõukude kasvavat mõjuvõimu riigis. Samuti seisab riik silmitsi kroonilise vaesusega ja korduvate loodusõnnetustega.

President polnud populaarne suure osa elanikkonna seas, kes pidasid tema mandaati õigusvastaseks. Nelja aasta jooksul oli riigis seitse erinevat peaministrit.

Lisaks presidendi-, parlamendi- ja kohalikele valimistele pidi Haitis septembris toimuma põhiseadusreferendum, mida oli juba kaks korda koroonapandeemia tõttu edasi lükatud.

Referendumi eesmärk oli tugevdada täidesaatva võimu rolli ning Haiti opositsioon ja paljud kodanikuühendused on sellele vastu. 1987. aastal kirjutatud praeguse põhiseaduse järgi on referendumil Haiti konstitutsiooni muutmine keelatud.