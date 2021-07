Tallinna Vana-Kalamaja tänava renoveerimisprojekt sai tagasilöögi

Tallinna plaan renoveerida täielikult Vana-Kalamaja tänav, ühendada see vanalinnaga ning ehitada ümber Balti jaama kõrval asuv busside ala on saanud kerge tagasilöögi, kuna tuli välja, et busside ala jaoks pakutud lahendus pole praktikas töötav.

Probleem on tekkinud ideekonkursi võidutöös, arhitektuuribüroo Kavakava koostatud "Kasvulavas" välja pakutud maakonnaliinide busside peatumisala lahendusega.

Kavakava lahendus näeb ette, et Balti jaama plats koos maakonnaliinide peatusalaga kujundatakse ümber ning Balti jaama hoone ja bussiparkla vaheline ala laieneb.

Bussid peaksid kava järgi peatuma ja startima hakkama nagu Tallinna bussijaamas ehk platvormilt tagurdama, ütles ERR-ile Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo.

"See (probleem) puudutas juba busside platsi disaini, sest see jääb väiksemaks. Lahendus nägi ette liiklust nagu bussijaamas, kus tagurdades sõidavad bussid platvormidelt välja. Aga seal on suur vahe, kui tegu on maakonnaliinide ja linnaliinidega või kaugliinidega, need on erinevad lahendused," lausus Harjo.

Probleemile juhtis tähelepanu Põhja-Eesti ühistranspordikeskus, kelle kiri jõudis projekti eest vastutavale Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile.

Keskkonna- ja kommunaalameti hinnangul on aga osa uusi ettepanekuid projekti lahendust põhimõtteliselt muutvad ning nende kõigiga arvestamine tekitab vajaduse projekti asendiplaan uuesti projekteerida.

Ameti juht Ain Valdmann vastas transpordiametile, et praeguseks on Balti jaama busside tagasipöörderingi lahenduse jaoks taotletud uued projekteerimistingimused ning alale luuakse uus projektlahendus.

ERR-ile ütles Valdmann, et asjad räägitakse transpordiametiga selgeks ning muretsemiseks põhjust pole.

Kahe ameti juhid, Valdmann ja Harjo, kohtuvad teisipäeval.

Samas märkis Valdmann vastuskirjas Tallinna transpordiametile, et Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise näol on tegemist välisrahastusega projektiga, mille puhul on tingimuseks ehitustööde lõpetamine hiljemalt augustis 2023.

"Riigi tugiteenuste keskuse rakendusüksuse poolt seati välisrahastuse taotluse esitamise tähtajaks 30. juuni ning taotlus sel päeval ka esitati. Projektlahenduse suuremahulise muutmise algatamine käesoleval ajal toob kaasa välisrahastuse kaotuse," hoiatas Valdmann.

Valdmann lisas kirjas, et transpordiametil palutakse projektlahenduses tänava põhiosale esitatud märkused üle vaadata ning lahendust põhimõtteliselt muutvatest märkustest loobuda.

Vana-Kalamaja rekonstrueerimise projekt on jõudnud sinnamaani, et valminud on ehitusprojekt ning mai lõpus esitas projekteerija K-Projekt ehitusloa taotluse.

Ehitushange rekonstrueerimistööde töövõtja leidmiseks on plaanis korraldada käesoleva aasta teises pooles, on varem ERR-ile öelnud Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Vana-Kalamaja tänavaruum ehitatakse ümber jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning vanalinna ja Kalamaja asumit liitvaks linnaruumiks. Balti jaama platsi arhitektuurse lahenduse järgi on Toompuiestee teeületused projekteeritud maa peale, Balti jaama hoone ja bussiparkla vaheline ala laieneb.