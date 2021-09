Vana-Kalamaja tänava remont algab Tallinnas heal juhul aasta lõpus

Tallinna plaan renoveerida täielikult Vana-Kalamaja tänav, ühendada see vanalinnaga ning ehitada ümber Balti jaama kõrval asuv busside ala on sai kerge tagasilöögi sel suvel, kuna tuli välja, et busside ala jaoks pakutud lahendus pole praktikas töötav. Keskkonna- ja kommunaalamet tellis alale uue projektlahenduse.

Valdmanni sõnul on nüüd projekteerimine lõppfaasis ning seejärel tuleb projektile taotleda ehitusluba.

"Ma usun, et igal juhul selle aastanumbri sees, loodan, et mitte päris lõpus saab ehitusloa ja sel juhul paneme kohe ehitushanke üles," ütles Valdmann ERR-ile.

Küsimusele, kas ka ehitus algab veel sel aastal, vastas Valdmann, et see on võimalik.

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine on välisrahastusega projekt ning rahastamise tingimuseks on seatud, et ehitustööd peavad lõppema hiljemalt 2023.

Arhitektuuribüroo Kavakava koostatud lahenduse järgi ehitatakse Vana-Kalamaja tänavaruum ümber jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning vanalinna ja Kalamaja asumit liitvaks linnaruumiks. Balti jaama platsi arhitektuurse lahenduse järgi on Toompuiestee teeületused projekteeritud maa peale, Balti jaama hoone ja bussiparkla vaheline ala laieneb.

Kavakava töö järgi muutub seni linna osi eraldanud Balti jaam hoopis ühendavaks ja sellega saab Kalamajast ka tegelikult kesklinna osa. Uus Jaama plats kujuneb töö järgi Tallinna üheks keskseks liikumis- ja ümberistumissõlmeks.