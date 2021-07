Confido süstis puugivaktsiini soovinud naisele kogemata koroonavaktsiini

"Läksin mina eile puukentsefaliidivastast vaktsineerimist saama Confido erakliinikusse, sain süsti kätte. Hakkasin juba ära minema, see oli vist 15 minutit pärast süsti saamist, kui mulle kliinik helistas," rääkis ERR-ile Katariina-Jette Sõerde.

Sõerde sõnul küsiti temalt, kas ta on varem COVID-19 vaktsiini saanud. "Ma vastasin jaa, mille peale nemad siis küsisid, et miks ma praegu ennast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerida lasin. Selle peale ütlesin mina, et ma tulin praegu puukentsefaliidi süsti saama, mitte COVID-i vastu ja selle peale kutsusid nad mind ruttu tagasi," jutustas naine. Ta hindas tagantjärele isegi veidraks, kui tal pärast enda teada puugivaktsiini saamist 15 minutit istuda paluti, ent ei osanud arvatagi, et talle valet vaktsiini süstiti.

Erakliiniku töötajad hoiatasid, et naisel võib väga halb hakata, aga seda siiski ei juhtunud. "Võib-olla kerge peapööritus oli, aga ei midagi hullu."

Sõerde läks kliinikusse tagasi ja rääkis arstiga, kes ütles, et teoreetiliselt ei tohiks kolmas koroonavaktsiini doos talle mingit mõju avaldada. Juhul, kui midagi halvemaks läinuks, soovitati naisel pöörduda perearsti poole või erakorralisse kliinikusse.

Confido juhatuse liige Kadi Lambot ütles ERR-ile, et juhtunu oli süsti teinud õe inimlik eksitus. Viga märkas medõde ise kohe pärast vaktsineerimist ning patsiendiga võeti ühendust. "Loomulikult meie vastutame oma tegevuste eest," ütles Lambot ja lisas, et kliiniku arst on patsiendiga suhelnud, uurinud tema enesetunde kohta ning vajadusel on Confido valmis pakkuma naisele ravi.

Valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar ütles, et midagi hullu ei tohiks kolmanda doosi saanud inimesega juhtuda.

"Väga suure tõenäosusega midagi ei juhtu, aga see ei peaks olema reegel. Adenoviirus-vektorvaktsiinid kõlbavad väga hästi esmaseks vaktsineerimiseks, aga ilmselt kordusvaktsineerimised tulevad siis juba mõne teise vaktsiiniga."