Täielikult vaktsineeritute seas on haigestunuid 0,13 protsenti

Selle nädala alguse seisuga on neist inimestest, kel vaktsineerimiskuur lõpetatud, koroonaviirusega nakatunud 0,13 protsenti. Vaktsineeritutest on haiglaravi vajanud umbes 0,02 protsenti.

Terviseametist selgitati ERR-ile, et vaktsineerimise järel on langenud nii nakatunute, raskete haigestumiste kui ka surmade arv.

Ameti andmetel oli selle nädala alguse seisuga täielikult vaktsineeritute seas koroonaviirusega nakatunud inimesi kokku 657. Vaktsineerimiskuur oli nädala alguses lõpetatud 492 660 inimesel.

Seega on nakatunute osakaal 0,13 protsenti. Kui vaadata nakatumist vaktsiinide kaupa, selgus, et kõikide tootjate kaitsesüstide puhul eraldi jäi nakatumise osakaal alla 0,2 protsendi.

Pfizer/BioNTechi vaktsiini saanutest on haigestunud 0,18 protsenti, AstraZenecat saanutest 0,08 protsenti, Modernaga vaktsineeritutest 0,02 protsenti ja Jansseniga 0,03 protsenti.

Vaktsineeritutest on haiglaravi vajanud 0,02 protsenti

"On ikka tulnud ette vaktsineeritute haiglaravile sattumine, kuid tänu vaktsiinile on õnnestunud viiruse hävitav kulg peatada," sõnas ameti meedianõunik Merilin Vernik.

Tema sõnul kajastub raske haigestumise osakaalu vähenemine just haiglaravi vajavate patsientide arvu vähenemises.

Kokku on 12. juuli seisuga haiglaravi vajanud 9070 inimest, mis on 6,9 protsenti nakatunute üldarvust. Haiglaravil on kokku viibinud 84 vaktsineeritut ehk 0,93 protsenti haiglas olnud inimestest.

Seega on kõikidest täielikult vaktsineeritud inimestest haiglaravi vajanud 0,02 protsenti.

Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga kaitsepoogitutest on haiglaravi vajanud 0,025, protsenti, Moderna süsti saanutest 0,009 ja AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritutest 0,003 protsenti.

Vernik tõi välja, et kõige rohkem oli haiglates inimesi selle aasta 5. aprillil, mil vajas haiglaravi 727 patsienti. Enim kirjutati inimesi haiglasse sisse 30. märtsil (104 uut patsienti).

Neljapäevase seisuga aga uusi inimesi haiglasse ei kirjutatud ning kokku viibib haiglaravil 15 inimest.

Esimesed koroonaviiruse vastased kaitsesüstid jagati Eestis välja möödunud aasta 27. detsembril.