Tartu panustab noorte aktiivsemale vaktsineerimisele

Tartus on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 65 protsenti inimestest, 12-15-aastaste seas on sama näitaja aga 20 protsenti, mistõttu pannakse Tartus nüüdsest rohkem rõhku, et vaktsineerida noori alates 12. eluaastast.

Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaator Tiina Teder ütles, et võrreldes teiste vanusegruppidega on noori olnud vähe aega vaktsineerida. Suvel on ka takistuseks, et tihti on lapsed laagrites, malevates või mujal linnast eemal. Teder rõhutas, et vaktsineerimine on parim viis laste kaitsmiseks viiruse eest.

"Ega kõrvaltoimed ei ole lastel kuidagi teistsugused, kui nad esinevad täiskasvanutel. Vaktsiini tõhusus on väga hea lastel. Ta töötab väga hästi laste puhul. Tegelikult ka lapsed võivad COVID-isse nakatuda, kui nad on vaktsineerimata ja ka halvematel juhtudel sattuda haiglaravile. Teine oluline aspekt on see, et lapsed saaksid käia kontaktõppes," selgitas Teder.

Linnavalitsus saadab ka koolide kaudu lastevanematele kirjad, et vaktsiini pakkuda. Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et tuleb kasutada erinevaid teavitusviise, et jõuda kõigi tartlasteni. Nii loodab linnapea, et pingutades saab sügisel piiranguid vältida.

"Me oleme praegu pilootprojektina katsetamas ka süstikbussi Autovabaduse puiesteelt, kus on palju rahvast koos ja inimesi liigub. Seal saab olema kliinikumi infotelk ja sellest infotelgist me paneme käima süstikbussi kesklinn-A. Le Coqi spordimaja, kus vaktsineerimiskeskus asub, et ka see transpordivõimalus järele proovida," avas linnapea plaane.

Kesklinnast väljuvad bussid kolmapäeval ajavahemikus 10.30-12 ja neljapäeval kell 14.30-16. Tartus saab endiselt vaktsineerida ka eelregistreerimata.