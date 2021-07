Ratas: perekondadel peab olema võimalus valida lastele sobiv õppekeel

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Yana Toomi vene kooli teemalisi arvamusavaldusi kommenteerides, et Keskerakond peab oluliseks eesti keele oskajate arvu suurendamist, säilitades samas perekondadele võimaluse valida lastele sobiv õppekeel.

Euroopa parlamendi liige Yana Toom kirjutas hiljuti Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos, et Eestis tuleb võidelda selle eest, et riik looks kõik tingimused, et säilitada ja arendada vene intelligentsi, see tähendab venekeelse koolihariduse arendamist, mitte likvideerimist. "Ja õppida eesti keelt, ilma milleta on võimatu oma õigusi kaitsta."

ERR küsis sellega seoses Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt, milline on Keskerakonna positsioon venekeelse koolihariduse tuleviku osas ja kas täielikult eestikeelsele kooliharidusele üleminekust tuleks loobuda.

"Eesti Keskerakond seisab perekondade võimaluse eest valida lastele sobiv õppekeel, parandades samal ajal eesti keele õpetamise taset ja seda alates lasteaiast. Meie eesmärk on, et kõik koolilõpetajad valdavad vabalt eesti keelt, on võimelised jätkama oma õpinguid Eesti kõrgkoolides ja on konkurentsivõimelised tööturul. Selleks tuleb meil jõuda nii kaugele, et iga keskkooli lõpetaja reaalne eesti keele oskus vastab C1 tasemele. Niiviisi saaksid noored indu meie riigi ühiskonnaelus veel rohkem kaasa lüüa. Mõistagi seeläbi kasvaks ka eesti keele rääkijate arv," kommenteeris Ratas.

"Meil tuleb hoida ja arendada eesti keelt ja kultuuri ning säilitada ka muu emakeelega lastele pakutavat hariduse taset ja valikuvõimalusi austades meie kogukondade kultuurilist eripära," lisas ta.

Ratas toonitas, et Keskerakonna soov on parandada eesti keele õppe taset, lahendades tänaseid kitsaskohti keeleõppes, nagu õpetajate puudus, õppematerjalide ajakohasus jm.

"Näiteks hakkasime kaasama lasteaedade rühmade ja algkooli klassidesse õpetajaid, kes valdavad eesti keelt emakeele tasemel. Igale lasteaiale ega koolile neid veel ei jagu," märkis Ratas.

"Selge on, et nüüdseks tehtust ei piisa – eesti keelt vabalt rääkijaid tuleb juurde, kui alustatut jätkame. Seepärast on Keskerakond võtnud sihiks laiemalt omavalitsusi kaasata. Näiteks tagada kakskeelsete õpetajate süsteemi laienemise igasse venekeelsesse lasteaiarühma. See tähendab, et igas lasteaiarühmas oleks üks emakeele tasemel eesti keelt valdav õpetaja," lõpetas Ratas.