Tallinnas avati uus kruiisiterminal

Promenaad ühendab mereääre Kultuurikilomeetriga ja avab linnarahvale vaba aja veetmiseks seni ligipääsmatu sadamaala. Kruiisikaide juurde rajatud terminal suudab korraga mahutada 2000 inimest, kus lisaks laevade vastuvõtule saab korraldada muid üritusi.

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul on kruiisiturism kiiresti taastumas ning ettevõte on teinud põhjalikke ettevalmistusi, et kruiisisadama ala külastamine oleks kõigile turvaline ja mugav.

"Just eile oli päris võimas kruiisilaev sees. Me avasime kruiisihooaja 2. juulil ja tulemas on veel ja veel. Keegi täpselt ei tea, kui palju tuleb, broneeringuid meil on päris palju, aga see ei tähenda veel, et kõik siia saabuvad, igatahes algus on olnud päris hea," rääkis Kalm.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et linn peabki olema merele avatud. "See ongi selle projekti omapära, et see ei ole mõeldud ainult turistidele, vaid ka linlastele, ma ütleksin, isegi eelkõige linlastele," lausus Kõlvart.