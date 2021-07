Tallinna saabus Peeter Esimese sõjalaeva koopia

Just sellise tervitussaluudi saatel saabus Tallinnasse fregatt Štandart. See on koopia 1703. aastal Peeter Esimese käsul ehitatud sõjalaevastiku esilaevast. Tänapäevaste kohandustega sõidab Štandart mööda Euroopa sadamaid ringi juba üle 20 aasta.

"Me ehitasime selle koopia oma tiimiga ise. Ehitamisega alustasime 1994. aastal ja lõpetasime 1999. aastal. Alates 2000. aastast purjetame me treeninglaevana. Me sõidame mööda Euroopa sadamaid ja kutsume nii noori kui ka hingelt noori inimesi endaga liituma, et anda neile võimalus kogeda, milline oli 18. sajandi meremeeste elu.

Štandarti meeskonda kuuluvad vabatahtlikud ja praktikandid, kes pardal veedetud aja jooksul õpivad vanaaegse purjelaeva juhtimist.

"Laeval ei ole reisijaid. Kõik kes siia tulevad, on õpilased ja peavad madruse tööd tegema. Sul on ohvitser, kes ütleb, mida teha ja palju tuleb töötada purjedega. Nii purjelaev töötabki," rääkis praktikant Pjotr.

Kes soovib aga pikemalt madruse elu kogeda, saab broneerida omale koha merereisil Tallinnast Klaipedasse.

"Kõik saavad ühineda. Inimesed ei mõista, et nad tõesti saavad väga kergesti laevale koha broneerida ja meiega purjetada. Nad ei usu seda. Nad arvavad, et tegemist on muinasjutu või maagiaga ja ei usu, et selline võimalus on päriselt olemas. See on päris," ütles Štandarti kapten Vladimir Martus.