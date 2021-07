Virumaa karuvaatlusonnid koguvad aina enam populaarsust

"Selliseid suuri majesteetlikke loomi on looduses uhke jälgida. Loomulikult ohutust kaugusest, aga see on väga muljetavaldav. Et nad on palju suuremad kui meie," rääkis karuvaatlusonni Austriast külastanud loodushuviline Lisa Rafetzeder "Aktuaalsele kaamerale".

Loodusturismifirma Natourest vaatlusplatsid asuvad Virumaal kahes kohas. Aastaid olid need eelkõige välismaalaste tõmbekohtadeks. Viimasel ajal on võimalust näha Eesti metsade kuningat tegutsemas vabas looduses avastanud aina rohkem eestlasi.

"Esimese kümne tegutsemisaasta jooksul oli põhiline klientuur välismaa loodushuvilised. Hästi palju oli prantslasi, inglasi, hollandlasi, taanlasi. Viimastel aastatel pole liikumispiirangute tõttu saanud nii palju välismaalasi siin käia ja eestlased pole saanud väljas käia, mistõttu on hakanud ka eestlased käima. Eelmisel aastal olid vist eestlased isegi ülekaalus. Sel aastal on neid umbes pooleks," ütles loodusgiid Bert Rähni.

Karu vaatlusväljakule keelitamiseks on loodusgiididel oma nipid. "Me paneme neile vilja ja väikesi kalatükikesi. Ja kallame mingeid lõhnu ka maha, et nad tuleks uudistama ja vaatama," kirjeldas Rähni.

Onnid on ehitatud nii, et vaatlejad saavad end tunda turvaliselt. "Hütis viibides mõtlesin, kas uks on ikka kinni. Aga ei, mingit erilist hirmu karu ees polnud," jagas Rafetzeder oma kogemust.

Rafetzederi sõnul jõudis ta Austriast karuonnideni internetis Eesti reisiks ettevalmistudes. "Eestis ei ole me varem sõbraga käinud, tema on küll Põhjamaades käinud. Meid huvitab kohalik floora-fauna. Arvasime, et siin on jahe ilm, aga ei, ei ole. Ilus maa, mitte nii turistilik," sõnas ta.

Loodusvaatlusel on ka karu mitteilmumise kindlustus, mis sisaldab endas üht lisaööd.