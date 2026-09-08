Prantsusmaa narkosõda levib ka väikelinnadesse

Prantsusmaa narkokaubandus muutub üha vägivaldsemaks ja organiseeritumaks ning levib ka väiksematesse linnadesse. Ajaleht The Times kirjeldab, kuidas narkojõugud valitsevad hirmu abil Lõuna-Prantsusmaal asuva väikelinna Alèsi tänavaid.

Alèsi linnast on saanud sümbol Prantsuse võimude üha süvenevast võitlusest narkokaubitsejate vastu. Samas pole narkoäri riigis uus nähtus, seda kirjeldati näiteks juba 1971. aasta filmis "The French Connection".

Alèsi prokurör Anaïs Farget ütles, et tänapäeval tegutsevad jõugud erinevad tunduvalt oma eelkäijatest.

"French Connectioni liikmed olid küll kurjategijad, kuid neil oli omamoodi aukoodeks. Nüüd on kõik lubatud. Nad ründavad perekondi, naisi ja lapsi. Neil puuduvad igasugused pidurid," ütles Farget.

Kui varem tegelesid narkokaubandusega peamiselt kohalikud kurjategijad, siis nüüd on linnas kanda kinnitanud üleriigilised võrgustikud.

Kõige võimsam grupeering on DZ Mafia, mis alustas tegevust Vahemere ääres asuvas Marseille's. Nüüdseks tegutseb grupeering kogu riigis.

Nimi DZ Mafia viitab kartelli asutajate Alžeeria päritolule. Uurijate sõnul on tegemist lõdvalt seotud võrgustikuga, mis näib olevat lõhenenud mitmeks konkureerivaks rühmituseks. Rühmitus tõusis Marseille's domineerivaks jõuks pärast konkureerivate jõukude kõrvaldamist. Allikate sõnul on nüüd mõned Alèsi piirkonnad DZ Mafia või mõne sellest välja kasvanud rühmituse kontrolli all.

Üheks suurimaks probleemiks on alaealiste värbamine, milleks kasutatakse sotsiaalmeediat. Gängid kasutavad Tiktoki ja Snapchati, et leida tänavatel tegutsevaid noori. Alèsi prokuröri sõnul meelitatakse noori koolist narkogängidesse ning neid kasutatakse niinimetatud kahurilihana.

Alèsis müüakse peamiselt kanepit ja kokaiini ning kõige tulusamates müügipunktides võib narkokaubandus tuua sisse kuni 15 000 eurot päevas. Kurjategijad ise külvavad kohalike elanike ja võimude seas hirmu.

Alèsi linnapea Christophe Rivenq saab tapmisähvardusi. Pärast politseihoiatust, et tema elu võib olla otseses ohus, viidi linnapea koos abikaasaga turvamajja ning sellest ajast saadik on talle tagatud pidev politseikaitse. Tänavu on narkokuritegudega seoses tehtud ligi 200 vahistamist, eelmisel aastal tehti 79 vahistamist.

"Politseieskort on mul kogu aeg kaasas, isegi puhkusel olles. See on väga, väga halb," ütles Rivenq.

Meedias ja kohalike elanike seas levivad veel väited, et kurjategijad võtavad eeskuju oma Mehhiko ja Itaalia kolleegidelt ning üritavad mõjutada avalikku poliitikat.

Alès saab nüüd laialdast meedia tähelepanu, kuid Rivenqi sõnul pole tema 45 000 elanikuga linn teistest kehvem ning väljaspool sotsiaalkorterite piirkondi, kus jõugud võitlevad mõjupiirkondade pärast, kulgeb elu suures osas tavapäraselt.

"Keegi üritas siin mõjutada avalikku elu, nagu Mehhikos, kuid see ebaõnnestus, sest riik oli olemas ja kaitses mind," ütles Rivenq.