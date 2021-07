Jäätiste ja jookide tootjatel on suure nõudluse tõttu kohati pakendinappus

Rekordilised kuumakraadid on pannud inimesi haarama jäätiste ja jookide järgi. Rimi ostujuht Maris Rannus ütles "Aktuaalsele kaamerale", et jahutavate toodete müük on kasvanud märgatavalt.

"See tõus versus eelmise aasta sama periood on karastusjookidel, jäätistel ja sarnastel nii-öelda hooaja kategooriatel pea 70 protsenti," ütles ta.

Kuigi suvel on nõudlus jahutuse järgi suur, siis pole ohtu, et vähemalt jäätis hakkaks poelettidelt otsa saama.

Balbiino tootmisdirektori Martin Visnapuu sõnul vabriku töötajatel suvel aega puhata pole ning töötatakse täisvõimsusel. Samuti tõi ta välja, et pandeemia tõttu viibivad vajalikud tarned.

"Meil on tootmisega lõpuks gramm kitsas, tahaks teha veel ja veel ja veel. Toodame, samuti oleme võtnud ka mõned laupäevad täitsa tootmispäevaks, et tarbijate ootusi täita," rääkis Visnapuu.

"Hästi suurelt näeme, et toormete ja just pakendite kättesaadavus on muutunud selliseks, kus tootmisjuhil on igapäevaselt küsimusi, et ma pean midagi ümber tegema, sest mõni asi jääb pool päeva hiljaks. Midagi tootmata ei ole jäänud, aga selliseid tootmisplaani muutuseid on omajagu," tõdes ta.

Ka Saku Õlletehase logistikajuhi Jaanus Jõgise sõnul kergitas soe ilm müüginumbreid hüppeliselt ning suur nõudlus põhjustab kohatist pakendinappust.

"Näiteks purkidega on meil ju probleeme ja on selliseid juhtumeid, kus purk, mis tuleb tehasesse, põhimõtteliselt pärast kvaliteedikontrolli liigub otse tootmisliini peale. /.../ Ja tootmisliinilt otse poodi," rääkis Jõgis.

"Nõudluse tõus on väljakutse kogu tarneahelale alates meie tarnijatest, tootmisele, logistikale. Ja kogu tootmine ja meie tarneahelad annavad endast kõik, et täita klientide nõudmised, inimesed töötavad 24/7," lisas ta.