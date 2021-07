Tarneahela probleemid häirivad USA koolide toiduga varustamist. Sügisel toimub koolide taasavamine ja koolide sööklad on hädas, et tagada õpilastele korralik toitlustamine.

Mitmed koolid vähendavad menüüdes valikut. USA toidutarnijaid räsivad tööjõupuudus ja transpordiprobleemid, teatas The Wall Street Journal.

Tarneahela probleemid mõjutavad kogu USA toiduainetööstust. Mitmed turustajad isegi loobusid tarnetest koolidesse. Mitmetes koolides on puudus ka töölistest.

Eelmisel õppeaastal olid paljud USA koolid koroonaviiruse epideemia tõttu suletud.

"Meil pole viimase 15 kuu jooksul olnud 100-protsendilise õppeajaga koolide hooaega. See muutis kogu tarneahelat," ütles Alabama ja Mississippi osariikide koole varustav Merchants Foodservice'i tegevjuht Andy Mercier.

USA majandus taastub koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangutest. Uuesti avavad uksed ka restoranid. "Koolidega toitlustamine peab aga vastama ka USA põllumajandusministeeriumi nõuetele," ütlesid toidutööstuse esindajad.

Mitmed koolid leiavad, et olukord on hullem kui eelmisel kevadel. Siis segasid koroonapiirangud kogu USA toidutööstust üldiselt, teatas The Wall Street Journal.

"Need on praeguse põlvkonna kõige keerulisemad ajad," ütles koolitoitude nõustamisfirma Arch Ford ametnik Priscilla Riedel-Cohan.

Riedel-Cohan soovitas koolidel tarneid konsolideerida ja teha kiiremaid makseid.

Mitmed tootjad üritavad siiski nõudlust rahuldada. Näiteks koole suupistetega varustav National Food Group teatas, et vähendab õunakastmes maitset peaaegu poole võrra. "Sellega vähendame suupistetes koostisosade arvu," ütles ettevõtte tegevjuht Sean Zecman.