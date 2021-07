Biden: USA lõpetab sõjalise missiooni Iraagis

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval enne kõnelusi Iraagi peaministri Mustafa al-Kadhemiga, et kahe riigi suhted on jõudmas uude faasi, mis hõlmab USA vägede sõjalise missiooni lõpetamist 2021. aasta lõpuks.

Biden ütles kõneluste avamisel, et USA roll Iraagis on jätkata valitsusvägede toetamise, väljaõppe ja abistamisega võitluses terrorirühmitusega Islamiriik.

"Kuid aasta lõpuks ei ole me enam Iraagis lahingmissioonil," sõnas Biden.

USA president avaldas toetust Iraagis oktoobris korraldatavatele valimistele ja kinnitas, et Washington teeb valimiste õigluse ja läbipaistvuse tagamiseks tihedat koostööd Bagdadi, Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) ja maailmaorganisatsiooniga.

Kadhemi sõnul on Ühendriikide ja Iraagi vahel strateegiline partnerlussuhe.

"Ameerika aitab Iraaki. Koos me võitleme ja võidame Islamiriigi. Täna on meie suhe tugevam kui kunagi varem - meil on partnerlus majanduses, keskkonnas, tervishoius, hariduses, kultuuris ja mujal," ütles peaminister.

"Läbirääkimiste tulemusena otsustasid delegatsioonid, et julgeolekusuhted lähevad täielikult väljaõppe, nõustamise, abi ja luureandmete jagamise rollile ning et 31. detsembriks 2021 ei ole Iraagis USA sõjaväejõude, kes täidaksid sõjalisi funktsioone," täpsustati USA välisministeeriumi avalduses.